Мошенники начали просить у детей «сдать в аренду» аккаунты в соцсетях

Мошенники начали «арендовать» у детей аккаунты в соцсетях и мессенджерах, чтобы совершать обзвоны для вымогательств денег. Несовершеннолетним предлагают от 500 до 2 тыс. рублей за час, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбера.
В банке рассказали, что злоумышленники находят своих жертв в соцсетях или в «игровых сообществах», а затем связываются с предложением «передать им в аренду аккаунт» за деньги. У ребенка просят данные профиля, а после получения доступа устанавливают на аватарках логотипы государственных ведомств и силовых структур, сотовых операторов или банков.
Через «арендованные» аккаунты мошенники обзванивают граждан, чтобы выманить из них деньги. «В такой схеме владелец профиля становится участником преступной схемы», — отметил собеседник из Сбера.
3 апреля Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждало, что сдача в аренду аккаунтов в мессенджере WhatsApp грозит уголовным делом. Если арендатор окажется мошенником, то владелец профиля рискует оказаться в заключении на срок до 10 лет.
В МТС сообщали, что мошенники выставляют объявления с обещаниями стабильного дохода и быстрых выплат на форумах, сайтах с вакансиями и в телеграм-каналах. В первую очередь они обращаются с близким и родственникам арендаторов — либо с просьбой о деньгах, либо узнают личные данные.
В марте пожилая жительница Петербурга отдала мошенникам купюры «банка приколов». После подозрительного звонка пенсионерка связалась с полицейскими, которые подготовили муляж с банкнотами. Курьера, который должен был забрать деньги, задержали.