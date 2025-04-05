Мошенники начали просить у детей «сдать в аренду» аккаунты в соцсетях

В банке рассказали, что злоумышленники находят своих жертв в соцсетях или в «игровых сообществах», а затем связываются с предложением «передать им в аренду аккаунт» за деньги. У ребенка просят данные профиля, а после получения доступа устанавливают на аватарках логотипы государственных ведомств и силовых структур, сотовых операторов или банков.