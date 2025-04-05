Умер кот Хатико, который семь лет охранял могилу хозяина в Дагестане

«То, что было у Хатико и его хозяина, намного больше простой любви и верности, это на уровне души. <…> Но для многих, как ни печально, животные всего лишь вещь, игрушка. Заболел — сломалась, выкинули, новую купят. Бездомными, травмированными, брошенными и злыми животные, кошки и собаки, не становятся по своей воле», — сказала Юлия. У кота была «последняя стадия болезни», когда волонтеры забрали его в Петербург.