Умер кот Хатико, который семь лет охранял могилу хозяина в Дагестане

В Петербурге умер кот, который более семи лет охранял могилу своего хозяина в Дагестане. Прах животного закопали рядом с могилой на кладбище, сообщается в телеграм-канале благотворительного фонда «Усатый — полосатый».
«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено», — написали волонтеры.
По их словам, причиной смерти рыжего кота в возрасте около 13-14 лет стала болезнь почек. Волонтер Юлия, которая приютила питомца у себя, рассказала «Подъему», что кот принимал препараты и в ночь на 5 апреля был под капельницей, после которой уснул и больше не проснулся.
«То, что было у Хатико и его хозяина, намного больше простой любви и верности, это на уровне души. <…> Но для многих, как ни печально, животные всего лишь вещь, игрушка. Заболел — сломалась, выкинули, новую купят. Бездомными, травмированными, брошенными и злыми животные, кошки и собаки, не становятся по своей воле», — сказала Юлия. У кота была «последняя стадия болезни», когда волонтеры забрали его в Петербург.
Первым о коте Хатико написал телеграм-канал Baza со слов жительницы Дагестана. 4 февраля она рассказала, что впервые заметила кота на кладбище в 2018 году. Ей сказали, что животное поселилось там после смерти своего хозяина несколькими месяцами ранее. Она забирала кота к себе домой, но тот упорно возвращался к могиле, поэтому его прозвали Хатико.
Однако 6 февраля ТАСС опубликовал заметку, что историю кота Хатико опровергли местные жители. Закир Магомедов сказал информагентству, что на видео Baza «изображена могила его бабушки, но он об этой истории ничего не слышал, да и кота у нее такого не было». Работники на кладбище о коте Хатико тоже не слышали.
Волонтеры «Усатого — полосатого» отметили, что «в историю кота Хатико поверили не все люди». По их мнению, причина в том, что такую же «преданность, верность и самопожертвование, на которую способны кошки», люди не готовы проявить.