Умер кот Хатико, который семь лет охранял могилу хозяина в Дагестане

Сегодня / 15:56
«Трон: Арес» получил первый трейлер
Сегодня / 15:59
«Minecraft в кино» показал лучший кассовый дебют в 2025 году
Сегодня / 12:46
Мошенники начали просить у детей «сдать в аренду» аккаунты в соцсетях
Сегодня / 11:39
Сценариста «Таксиста» Пола Шрейдера обвинили в домогательствах и отказе от выплаты компенсации
Сегодня / 09:45
Битцевский маньяк готов признаться еще в 11 убийствах
Сегодня / 08:53
В Москве запустят новый регулярный речной маршрут
Сегодня / 08:20
В Афганистане нашли, возможно, самого старого человека в мире. Мужчина утверждает, что ему 140 лет
Сегодня / 06:55
Эминем стал дедушкой
Сегодня / 06:00
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ
Вчера / 19:05
Умер Паша Техник
Вчера / 18:57
Тильда Суинтон откроет выставку о своем творчестве
Вчера / 17:55
Max снимет сериал по мотивам статьи о полиции Нью-Йорка
Вчера / 17:54
Трамп вновь отсрочил дедлайн продажи TikTok американскому владельцу на 75 дней
Вчера / 16:54
Пи Дидди предъявили новые обвинения в торговле людьми
Вчера / 16:53
Венский университет зачислил ИИ-студента на программу цифрового искусства
Вчера / 16:02
Карл III сыграл на морковке c участниками Лондонского овощного оркестра
Вчера / 15:54
Пешеходный мост Багратион в Москве закроют почти на весь апрель
Вчера / 14:30
Против Расселла Брэнда выдвинули обвинения в изнасиловании
Вчера / 14:27
Стримера JesusAVGN объявили иноагентом
Вчера / 14:09
Okko выпускает стендап-документалку о цыганах
Вчера / 13:57
Гай Ричи снимет сиквел «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом
Вчера / 13:41
В России появится единый реестр происшествий
Вчера / 13:09
Пирс Броснан согласился с Хелен Миррен, назвавшей франшизу о Джеймсе Бонде сексистской
Вчера / 12:54
Новый фильм с Арми Хаммером поменял название — «Гражданин-мститель» вместо «Темного рыцаря»
Вчера / 12:38
Крипто спасает раненого Супермена в новом отрывке из фильма Джеймса Ганна
Вчера / 12:26
Израиль, Иран и Мексика оказались самыми опасными странами для туризма по мнению россиян
Вчера / 12:02
Ученые собирают черепашьи слезы ― чтобы раскрыть одну из величайших загадок в биологии
Вчера / 11:50
Hollyshop и «Антон тут рядом» объединились, чтобы рассказать об аутизме и помочь детям с РАС

Умер кот Хатико, который семь лет охранял могилу хозяина в Дагестане

Сегодня в 17:59
Фото: Усатый-Полосатый/Telegram

В Петербурге умер кот, который более семи лет охранял могилу своего хозяина в Дагестане. Прах животного закопали рядом с могилой на кладбище, сообщается в телеграм-канале благотворительного фонда «Усатый — полосатый».

«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено», — написали волонтеры.

По их словам, причиной смерти рыжего кота в возрасте около 13-14 лет стала болезнь почек. Волонтер Юлия, которая приютила питомца у себя, рассказала «Подъему», что кот принимал препараты и в ночь на 5 апреля был под капельницей, после которой уснул и больше не проснулся.

«То, что было у Хатико и его хозяина, намного больше простой любви и верности, это на уровне души. <…> Но для многих, как ни печально, животные всего лишь вещь, игрушка. Заболел — сломалась, выкинули, новую купят. Бездомными, травмированными, брошенными и злыми животные, кошки и собаки, не становятся по своей воле», — сказала Юлия. У кота была «последняя стадия болезни», когда волонтеры забрали его в Петербург.

Первым о коте Хатико написал телеграм-канал Baza со слов жительницы Дагестана. 4 февраля она рассказала, что впервые заметила кота на кладбище в 2018 году. Ей сказали, что животное поселилось там после смерти своего хозяина несколькими месяцами ранее. Она забирала кота к себе домой, но тот упорно возвращался к могиле, поэтому его прозвали Хатико.

Однако 6 февраля ТАСС опубликовал заметку, что историю кота Хатико опровергли местные жители. Закир Магомедов сказал информагентству, что на видео Baza «изображена могила его бабушки, но он об этой истории ничего не слышал, да и кота у нее такого не было». Работники на кладбище о коте Хатико тоже не слышали.

Волонтеры «Усатого — полосатого» отметили, что «в историю кота Хатико поверили не все люди». По их мнению, причина в том, что такую же «преданность, верность и самопожертвование, на которую способны кошки», люди не готовы проявить.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами