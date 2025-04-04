Трамп вновь отсрочил дедлайн продажи TikTok американскому владельцу на 75 дней

Дональд Трамп добился отсрочки дедлайна по продаже приложения TikTok американскому владельцу. Об этом президент США сообщил в соцсети Truth.
«Моя администрация очень усердно работает над сделкой по спасению TikTok, и мы добились огромного прогресса. Сделка требует дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений, поэтому я подписываю исполнительный указ, чтобы сохранить TikTok в рабочем состоянии еще на 75 дней», — написал республиканец.
«Мы надеемся продолжить добросовестную работу с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными тарифами (необходимыми для справедливой и сбалансированной торговли между Китаем и США!). Это доказывает, что тарифы являются самым мощным экономическим инструментом и очень важны для нашей национальной безопасности! Мы не хотим, чтобы TikTok „ушел в тень“. Мы надеемся на сотрудничество с TikTok и Китаем, чтобы заключить сделку», — добавил он.
Ранее срок, когда приложение должно найти некитайского покупателя или оказаться запрещенным в США, был назначен на 5 апреля. В январе Трамп уже подписывал указ об отсрочке запрета соцсети, который на короткое время отключил ее для 170 млн пользователей в США.
Закон о запрете TikTok приняли в апреле 2024 года. Владельца соцсети ByteDance обязали продать ее одобренной американской компании или закрыться из‑за подозрений в сборе персональных данных американцев и их передаче китайской разведке.