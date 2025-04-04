Трамп вновь отсрочил дедлайн продажи TikTok американскому владельцу на 75 дней

«Мы надеемся продолжить добросовестную работу с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными тарифами (необходимыми для справедливой и сбалансированной торговли между Китаем и США!). Это доказывает, что тарифы являются самым мощным экономическим инструментом и очень важны для нашей национальной безопасности! Мы не хотим, чтобы TikTok „ушел в тень“. Мы надеемся на сотрудничество с TikTok и Китаем, чтобы заключить сделку», — добавил он.