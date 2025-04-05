52-летний рэпер Эминем стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скот родила первенца и выложила его фото у себя в инстаграме*. «Счастливая дата. Маленькому Е три недели на Земле», — подписала она пост.
На табличке за спиной ребенка написано его имя ― Эллиот Маршал КакКлинток, а также дата рождения ― 14 марта. Второе имя мальчика ― Маршал ― Хейли дала ему в честь своего отца. Настоящее имя Эминема ― Маршал Брюс Мэтерс III.
О том, что Хейли Скотт и ее муж Эван Макклинток ждут ребенка, было объявлено в клипе Эминема на трек «Temporary». В ролике показаны кадры, как рэпер ведет дочь к алтарю, а она показывает ему майку Detroit Lions с надписью «Grandpa» и ультразвуковое фото своего будущего сына.
Скотт и МакКлинток поженились в мае 2024 года. Пара начала встречаться в 2016-м, а обручилась в феврале 2023-го. По данным TMZ, свадьба прошла в узком кругу в поместье Greencrest Manor в Батл-Крике, штат Мичиган. На церемонии присутствовали близкие друзья и семья, включая давних коллег Эминема — Dr. Dre, 50 Cent и Джимми Айовина.
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