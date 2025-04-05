Эминем стал дедушкой

О том, что Хейли Скотт и ее муж Эван Макклинток ждут ребенка, было объявлено в клипе Эминема на трек «Temporary». В ролике показаны кадры, как рэпер ведет дочь к алтарю, а она показывает ему майку Detroit Lions с надписью «Grandpa» и ультразвуковое фото своего будущего сына.