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Эминем стал дедушкой

Сегодня в 06:55
Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

52-летний рэпер Эминем стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скот родила первенца и выложила его фото у себя в инстаграме*. «Счастливая дата. Маленькому Е три недели на Земле», — подписала она пост.

На табличке за спиной ребенка написано его имя ― Эллиот Маршал КакКлинток, а также дата рождения ― 14 марта. Второе имя мальчика ― Маршал ― Хейли дала ему в честь своего отца. Настоящее имя Эминема ― Маршал Брюс Мэтерс III.

О том, что Хейли Скотт и ее муж Эван Макклинток ждут ребенка, было объявлено в клипе Эминема на трек «Temporary». В ролике показаны кадры, как рэпер ведет дочь к алтарю, а она показывает ему майку Detroit Lions с надписью «Grandpa» и ультразвуковое фото своего будущего сына.

Скотт и МакКлинток поженились в мае 2024 года. Пара начала встречаться в 2016-м, а обручилась в феврале 2023-го. По данным TMZ, свадьба прошла в узком кругу в поместье Greencrest Manor в Батл-Крике, штат Мичиган. На церемонии присутствовали близкие друзья и семья, включая давних коллег Эминема — Dr. Dre, 50 Cent и Джимми Айовина.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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