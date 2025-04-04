Карл III сыграл на морковке c участниками Лондонского овощного оркестра

На событии в Беркшире, которое было призвано выразить признание музыкальным сообществам Великобритании, к 76-летнему монарху присоединились около 350 гостей.Среди них был и оркестр LVO, который называет себя «единственным в Великобритании коллективом, предлагающим слушателям развлечения домашнего производства». Его участники создают инструменты из овощей.