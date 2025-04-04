Карл III сыграл на морковке c участниками Лондонского овощного оркестра

Король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с участниками Лондонского овощного оркестра (LVO) на приеме в Виндзорском замке, пишет Daily Mail.
На событии в Беркшире, которое было призвано выразить признание музыкальным сообществам Великобритании, к 76-летнему монарху присоединились около 350 гостей.Среди них был и оркестр LVO, который называет себя «единственным в Великобритании коллективом, предлагающим слушателям развлечения домашнего производства». Его участники создают инструменты из овощей.
В компании музыкантов его величество исполнил популярную детскую колыбельную «Twinkle, Twinkle, Little Star», выбрав в качестве инструмента морковку. Музыканты подыгрывали ему на картошках и других овощах. Публика отреагировала на выступление бурными аплодисментами.
В начале марта Карл III составил собственный плейлист в Apple Music. В него вошли песни Кайли Миноуг, Боба Марли, Грейс Джонс и Raye. В конце месяца монарху пришлось провести несколько дней в больнице из‑за «временных побочных эффектов во время лечения рака». О диагнозе британского короля стало известно в феврале 2024 года.