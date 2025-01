Rolling Stone опубликовал топ-100 лучших протестных песен всех времен

Американский журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг лучших протестных песен всех времен. В него вошли 100 композиций, подтверждающих, что музыка и протест всегда неразрывно связаны.

«Наш список 100 лучших протестных песен охватывает почти столетие и включает в себя все: от джаза до Второй мировой войны и фолка 60-х до хауса 80-х, RnB 2000-х и кубинского хип-хопа 2020-х», — написали авторы перечня.

По их словам, некоторые из этих песен «осуждают угнетение и требуют справедливости», другие представляют собой «молитвы о позитивных переменах».

«Некоторые хватают вас за плечи и кричат вам в лицо, другие — личные, частные попытки тонко воплотить противоречивую природу политической борьбу и перемен изнутри», — добавили журналисты.

Они подчеркнули, что создали «пожалуй, единственный список журнала Rolling Stone, в котором Фил Окс, Dead Kennedys и Бейонсе представлены бок о бок».

На первую строчку рейтинга редакторы издания поставили «A Change Is Gonna Come» Сэма Кука, вышедшую в 1964 году. Эта песня — «одно из самых мощных обвинений расизму», вдохновением для которой стал трек «Blowin' in the Wind» Боба Дилана.

«Песня выдержала испытание временем. Ее перепевали Арета Франклин, Оти Реддинг и Бейонсе, а Бетти ЛаВетт и Джон Бон Джови исполнили ее на инаугурационном концерте президента Обамы в январе 2009 года», — напомнил Rolling Stone.

Вторую позицию в списке заняла композиция «Fight the Power» группы Public Enemy, написанная на исходе 80-х на основе одноименного сингла Isley Brothers. Ее журналисты назвали «гневным, но целенаправленным манифестом сопротивления».

Третье место отдали «Strange Fruit» Билли Холидей 1939 года. Песню написал поэт еврейского происхождения Абель Миропол. Она «остается пророческой и актуальной независимо от того, кто ее поет», подчеркнули авторы рейтинга.

В список также включили «Respect» Ареты Франклин, «Say It Loud — I’m Black and I’m Proud» Джеймса Брауна, «Masters of War» Боба Дилана, «Mississippi Goddam» Нины Симон, «We Shall Overcome» Пита Сигера, «Ohio» супергруппы Crosby, Stills, Nash, and Young, а также «Fuck tha Police» хип-хоп-бэнда N.W.A.

Издание упомянуло в топ-50 «Them Belly Full (But We Hungry)» Боба Марли, «What’s Going On» Марвина Гэя, «Alright» Кендрика Ламара, «American Idiot» Green Day, «God Save the Queen» Sex Pistols, «41 Shots (American Skin)» Брюса Спрингстина, «You Haven’t Done Nothin» Стиви Уандера, «The Bigger Picture» Lil Baby.