Rolling Stone опубликовал топ-100 лучших протестных песен всех времен

Вчера / 12:25
Православные активисты пожаловались на хит российских школьниц «Сигма-бой»
Сегодня / 22:35
Кевин Костнер спродюсирует мини-сериал о коренных народах США
Сегодня / 22:02
В Нидерландах из музея украли артефакты стоимостью 6 миллионов евро
Сегодня / 21:01
В Париже произошел пожар в здании ратуши. Сгорела колокольня, построенная в XIX веке
Вчера / 19:50
Риз Уизерспун была присяжной в суде после «Блондинки в законе». Присяжные думали, что она юрист
Вчера / 18:50
Бруно Марс стал первым музыкантом, набравшим 150 млн слушателей ежемесячно в Spotify
Вчера / 17:59
Джереми Аллен Уайт сыграет главную роль в романтической драме на Netflix
Вчера / 17:43
Исследование: зумеры менее склонны к атеизму, чем их родители
Вчера / 16:55
Турецкий ремейк «Холопа» возглавил прокат в РФ
Вчера / 16:44
Новый альбом Леди Гаги «Mayhem» выйдет 7 марта
Вчера / 16:11
В Турции собака принесла ветеринарам больного щенка
Вчера / 16:07
«Вы уедете другим человеком»: HBO показал трейлер третьего сезона «Белого лотоса»
Вчера / 15:58
Японцы победили на чемпионате мира по приготовлению десертов
Вчера / 15:12
Госпитализировали худрука Театра Моссовета Евгения Марчелли
Вчера / 15:02
Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина арестовали за причинение тяжких травм
Вчера / 14:48
«Супермен» Джеймса Ганна получил новый тизер
Вчера / 14:17
Американский рэпер DaBaby выступит в Москве в феврале
Вчера / 14:00
Фильм «Мастер и Маргарита» получил главный приз премии кинокритиков «Белый слон»
Вчера / 13:47
Китайский ИИ обвалил акции американских технокорпораций
Вчера / 13:14
Умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский
Вчера / 13:02
«Высокие требования при недостаточных навыках»: российские работодатели пожаловались на зумеров
Вчера / 12:51
«Слово пацана» вновь стал самым популярным сериалом года у россиян
Вчера / 12:05
В Башкортостане создали реестр народных целителей
Вчера / 11:31
Полицейского корги в Китае лишили премии за сон на работе и мочеиспускание в миску с едой
Вчера / 11:26
«Одиссею» Кристофера Нолана снимут на острове в Сицилии, где, по легенде, высадился Одиссей
Вчера / 11:20
Тимоте Шаламе исполнил песни Боба Дилана в эфире «SNL»
Вчера / 10:52
«Я был ленивым»: Билл Мюррей признался, что не искал роли в последние годы
Вчера / 10:24
В Лондоне впервые покажут работы Ван Гога, созданные во французской больнице

Rolling Stone опубликовал топ-100 лучших протестных песен всех времен

Сегодня в 23:24
Фото: Austin Neill/Unsplash

Американский журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг лучших протестных песен всех времен. В него вошли 100 композиций, подтверждающих, что музыка и протест всегда неразрывно связаны.

«Наш список 100 лучших протестных песен охватывает почти столетие и включает в себя все: от джаза до Второй мировой войны и фолка 60-х до хауса 80-х, RnB 2000-х и кубинского хип-хопа 2020-х», — написали авторы перечня.

По их словам, некоторые из этих песен «осуждают угнетение и требуют справедливости», другие представляют собой «молитвы о позитивных переменах».

«Некоторые хватают вас за плечи и кричат вам в лицо, другие — личные, частные попытки тонко воплотить противоречивую природу политической борьбу и перемен изнутри», — добавили журналисты.

Они подчеркнули, что создали «пожалуй, единственный список журнала Rolling Stone, в котором Фил Окс, Dead Kennedys и Бейонсе представлены бок о бок».

На первую строчку рейтинга редакторы издания поставили «A Change Is Gonna Come» Сэма Кука, вышедшую в 1964 году. Эта песня — «одно из самых мощных обвинений расизму», вдохновением для которой стал трек «Blowin' in the Wind» Боба Дилана.

«Песня выдержала испытание временем. Ее перепевали Арета Франклин, Оти Реддинг и Бейонсе, а Бетти ЛаВетт и Джон Бон Джови исполнили ее на инаугурационном концерте президента Обамы в январе 2009 года», — напомнил Rolling Stone.

Вторую позицию в списке заняла композиция «Fight the Power» группы Public Enemy, написанная на исходе 80-х на основе одноименного сингла Isley Brothers. Ее журналисты назвали «гневным, но целенаправленным манифестом сопротивления».

Третье место отдали «Strange Fruit» Билли Холидей 1939 года. Песню написал поэт еврейского происхождения Абель Миропол. Она «остается пророческой и актуальной независимо от того, кто ее поет», подчеркнули авторы рейтинга.

В список также включили «Respect» Ареты Франклин, «Say It Loud — I’m Black and I’m Proud» Джеймса Брауна, «Masters of War» Боба Дилана, «Mississippi Goddam» Нины Симон, «We Shall Overcome» Пита Сигера, «Ohio» супергруппы Crosby, Stills, Nash, and Young, а также «Fuck tha Police» хип-хоп-бэнда N.W.A.

Издание упомянуло в топ-50 «Them Belly Full (But We Hungry)» Боба Марли, «What’s Going On» Марвина Гэя, «Alright» Кендрика Ламара, «American Idiot» Green Day, «God Save the Queen» Sex Pistols, «41 Shots (American Skin)» Брюса Спрингстина, «You Haven’t Done Nothin» Стиви Уандера, «The Bigger Picture» Lil Baby.

Бейонсе попала на 53-ю строчку с песней «Freedom», записанной совместно с Кендриком Ламаром. Жанель Моне поднялась на 68-е место с «Hell You Talmbout». Культовую «Talkin' Bout a Revolution» поместили на 83-ю позицию, а вышедшую в 2023 году «Run, Run, Run» Маккинли Диксона, самую свежую песню из перечня, — на 96-ю.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами