Новый сезон «Любви, смерти и роботов» обзавелся трейлером

Netflix выложил трейлер четвертого сезона мультсериала-антологии «Любовь, смерть и роботы». В нем показали кадры из новых короткометражек.
Дэвид Финчер снял премьерный эпизод «Не могу остановиться» («Can’t Stop»), показывающий выступление Red Hot Chili Peppers 2003 года в ирландском замке Слейн. Энтони Кидис, Фли, Чад Смит и Джон Фрушанте превратились в марионеток.
MrBeast озвучил одного из персонажей в короткометражке «Крик тираннозавра». По сюжету на космической станции, вращающейся вокруг Юпитера, декадентские аристократы собираются на смотр жестокого состязания генетически модифицированных гладиаторов — свирепых бойцов, едущих на смертоносных, искусственно созданных динозаврах.
Продюсерами продолжения, как и первых трех частей, выступают Тим Миллер («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Убийца»). Кресло главного режиссера вновь заняла Дженнифер Ю (у каждой отдельной короткометражки — свой постановщик).
Всего в четвертый сезон антологии вошли десять эпизодов. Релиз запланирован на 15 мая.
Третий сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» вышел на Netflix в мае 2022 года. В нем сам Финчер дебютировал в анимационном жанре. «Афиша Daily» рассказывала обо всех девяти эпизодах сезона.