Новый сезон «Любви, смерти и роботов» обзавелся трейлером

MrBeast озвучил одного из персонажей в короткометражке «Крик тираннозавра». По сюжету на космической станции, вращающейся вокруг Юпитера, декадентские аристократы собираются на смотр жестокого состязания генетически модифицированных гладиаторов — свирепых бойцов, едущих на смертоносных, искусственно созданных динозаврах.