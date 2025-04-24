Новый сезон «Любви, смерти и роботов» обзавелся трейлером

Сегодня / 19:45
В пяти парках Москвы клещи покусали горожан
Сегодня / 17:49
Появилась живая рассылка писем из деревень и малых городов, куда редко заезжают тревел-блогеры
Сегодня / 17:27
«Я ведь обещал приключение!»: новый трейлер «Источника вечной молодости» Гая Ричи
Сегодня / 17:24
В Японии пожилым людям запретят пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону
Сегодня / 16:50
«Я действительно истязала себя»: Деми Мур рассказала о враждебных отношениях со своих телом
Сегодня / 15:45
Хаски анонсировал свою первую видеоигру «Заложник»
Сегодня / 15:14
Данила Козловский представит в Москве свой первый за два года спектакль «Frank»
Сегодня / 15:06
В американском университете работает пивная лаборатория. В ней студенты придумывают новые сорта пива
Обновлено сегодня в 14:59
Суд арестовал активы разработчиков «Мира танков» и «Мира кораблей»
Сегодня / 14:07
«Комсомольская правда»: Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России
Сегодня / 14:03
Каждый второй россиянин проведет майские праздники дома
Сегодня / 13:48
Каст «Эмили в Париже» прокомментировал уход Камиллы Разы из сериала: «Мы будем по тебе скучать»
Сегодня / 13:20
Власти намерены выдавать звезды кафе и ресторанам Москвы
Сегодня / 12:25
Сотрудников банка Revolut оценивают по баллам Karma
Сегодня / 12:17
Lionsgate объявила, кто сыграет юного Хеймитча и его возлюбленную в «Голодных играх: Рассвет жатвы»
Сегодня / 12:11
«Me at the zoo»: YouTube отметил 20 лет со дня публикации первого видео
Сегодня / 12:11
Мосгорсуд разрешил мэрии не покупать жилье «дочери ГУЛАГа»
Сегодня / 11:32
Режиссер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» хотела воскресить героиню Сары Мишель Геллар
Сегодня / 10:48
Дэвид Харбор думал, что его персонаж из «Очень странных дел» должен был умереть в первом сезоне
Сегодня / 10:40
Глава Netflix считает кинотеатры устаревшей идеей, а стриминг — спасением для Голливуда
Сегодня / 10:11
Институт русского языка: в слове «звонит» изменится ударение
Сегодня / 09:06
L’One, «Хлеб» и Елка выступят на «это лето фестивале» в Москве
Сегодня / 08:30
Netflix снимет сериалы по книгам «Эпоха невинности» Эдит Уортон и «Незнакомая земля» Джумпы Лахири
Сегодня / 08:21
Мужчина прошел 85 километров в костюме птицы, чтобы привлечь внимание к вымирающему виду
Сегодня / 07:12
Мэрилин Мэнсон, Alan Walker и Röyksopp выступят на Park Live
Сегодня / 07:06
Камилла Раза уходит из «Эмили в Париже»: «Ее история подошла к естественному завершению»
Сегодня / 06:57
Мультсериал по «Очень странным делам» получил название «Stranger Things: Tales From ’85»
Сегодня / 06:10
HBO разрабатывает сериал о трагедии в Джонстауне. Билл Хейдер напишет сценарий

Новый сезон «Любви, смерти и роботов» обзавелся трейлером

Сегодня в 18:50
Изображение: Netflix

Netflix выложил трейлер четвертого сезона мультсериала-антологии «Любовь, смерть и роботы». В нем показали кадры из новых короткометражек.

Дэвид Финчер снял премьерный эпизод «Не могу остановиться» («Can’t Stop»), показывающий выступление Red Hot Chili Peppers 2003 года в ирландском замке Слейн. Энтони Кидис, Фли, Чад Смит и Джон Фрушанте превратились в марионеток.

MrBeast озвучил одного из персонажей в короткометражке «Крик тираннозавра». По сюжету на космической станции, вращающейся вокруг Юпитера, декадентские аристократы собираются на смотр жестокого состязания генетически модифицированных гладиаторов — свирепых бойцов, едущих на смертоносных, искусственно созданных динозаврах.

Продюсерами продолжения, как и первых трех частей, выступают Тим Миллер («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Убийца»). Кресло главного режиссера вновь заняла Дженнифер Ю (у каждой отдельной короткометражки — свой постановщик).

Всего в четвертый сезон антологии вошли десять эпизодов. Релиз запланирован на 15 мая.

Третий сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» вышел на Netflix в мае 2022 года. В нем сам Финчер дебютировал в анимационном жанре. «Афиша Daily» рассказывала обо всех девяти эпизодах сезона.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами