«Я ведь обещал приключение!»: новый трейлер «Источника вечной молодости» Гая Ричи

В центре сюжета находятся брат и сестра Люк и Шарлотта Пердью. Хотя оба выросли в семье охотника за сокровищами, позже они выбрали совершенно разные жизненные пути. Люк пошел по стопам своего отца: он путешествует по миру, грабит музеи и ищет потерянные артефакты, тогда как Шарлотта нашла честную работу в галерее и ведет сдержанный образ жизни. Тем не менее обстоятельства вынуждают их воссоединиться и отправиться на поиски источника вечной молодости.