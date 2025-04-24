«Я ведь обещал приключение!»: новый трейлер «Источника вечной молодости» Гая Ричи

Apple TV+ выпустил новый трейлер «Источника вечной молодости». Приключенческий боевик Гая Ричи с Джоном Красински и Натали Портман выйдет на стриминговой площадке 23 мая.
В центре сюжета находятся брат и сестра Люк и Шарлотта Пердью. Хотя оба выросли в семье охотника за сокровищами, позже они выбрали совершенно разные жизненные пути. Люк пошел по стопам своего отца: он путешествует по миру, грабит музеи и ищет потерянные артефакты, тогда как Шарлотта нашла честную работу в галерее и ведет сдержанный образ жизни. Тем не менее обстоятельства вынуждают их воссоединиться и отправиться на поиски источника вечной молодости.
Трейлер обещает путешествие по мировым столицам и нескольким континентам, а также схватку с опасными бандитами.
Сценарий для картины написал Джеймс Вандербилт («Зодиак», «Штурм Белого дома», «Новый Человек-паук»).
Кроме Красински и Портман в актерском составе — Эйса Гонсалес («Министерство неджентельменских дел»), Лаз Алонсо («Пацаны»), Ариан Моайед («Наследники»), Доналл Глисон («Звездные войны: Скайуокер. Восход») и Кармен Эджого («Пингвин»).