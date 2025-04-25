На «Афише» теперь можно купить билеты в кино и на концерты за бонусы «Спасибо»

Чтобы воспользоваться опцией, нужно войти в личный кабинет на «Афише» по «Сбер ID». Если пользователь еще не участвует в программе лояльности, регистрация в «СберСпасибо» откроется сразу после входа. После регистрации появится бонусный счет, на который будет начисляться вознаграждение.