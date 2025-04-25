На «Афише» теперь можно купить билеты в кино и на концерты за бонусы «Спасибо»

«Афиша» интегрировала бонусы программы лояльности «СберСпасибо» на сайт и в мобильное приложение. Бонусами можно оплатить до 99% стоимости любых билетов в кино, театры, на концерты и другие события по всей России.
Чтобы воспользоваться опцией, нужно войти в личный кабинет на «Афише» по «Сбер ID». Если пользователь еще не участвует в программе лояльности, регистрация в «СберСпасибо» откроется сразу после входа. После регистрации появится бонусный счет, на который будет начисляться вознаграждение.
Чтобы потратить бонусы «Спасибо», при покупке билетов на «Афише» следует выбрать любой способ оплаты, кроме СБП или рассрочки. При завершении покупки нужно нажать на кнопку списания бонусов. Подробная инструкция с картинками — по ссылке.
«Стратегическое партнерство со „Сбером“ позволяет пользователям „Афиши“ выбирать удобные им способы оплаты, получать выгодные предложения, а теперь и использовать бонусы „Спасибо“. В синергии с экспертизой „Афиши“ как главного гида по культурной жизни страны аудитории станет еще проще находить и посещать интересные ей события», ― отметил и. о. гендиректора компании Евгений Сидоров.
Ранее «Афиша» добавила в сервис Russpass лучшие события для путешественников. Теперь купить билеты на культурные события по всей России можно сразу при планировании поездки.