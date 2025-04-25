Умерла актриса Лар-Парк Линкольн, сыгравшая в «Пятнице 13-е. Часть VII»

В возрасте 63 лет скончалась американская актриса Лар-Парк Линкольн. Об этом в фейсбуке* сообщила ее компания Actors Audition Studios. С 2008 года актриса боролась с раком груди и перенесла 17 операций.
«За свою 45-летнюю карьеру Лар оставила незабываемый след в Голливуде благодаря своим ярким ролям и стремлению наставлять начинающих актеров», — отметили в Actors Audition Studios.
Лар-Парк Линкольн дебютировала на экране в 1985 году, снявшись в фильме «Дети ночи». С 1987 по 1991 годы она играла в мыльной опере «Тихая гавань», что принесло ей известность. В хорроре «Пятница 13-е. Часть VII: Новая кровь» 1988 года ей досталась одна из главных ролей.
Актриса также сыграла в сериалах «Она написала убийство», «Беверли-Хиллз, 90210», «Охотник», «Вне закона», «Путь на небеса». Среди ее работ в полнометражных фильмах ― роли в картинах «Дом 2: Проклятая обитель» (1985), «Смертельное очарование» (1990) и «Из темноты» (2009). Ее последняя роль была в ленте «Вечеринка призраков» (2022).
Парк-Линкольн написала книгу «Начни, не обманись», а также выпускала собственную линию одежды Piper Alexander.
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