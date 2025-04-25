Умерла актриса Лар-Парк Линкольн, сыгравшая в «Пятнице 13-е. Часть VII»

Лар-Парк Линкольн дебютировала на экране в 1985 году, снявшись в фильме «Дети ночи». С 1987 по 1991 годы она играла в мыльной опере «Тихая гавань», что принесло ей известность. В хорроре «Пятница 13-е. Часть VII: Новая кровь» 1988 года ей досталась одна из главных ролей.