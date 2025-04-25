Дождливая и холодная погода придет в Центральную Россию 1 мая

1 мая в Центральную Россию придет североатлантический циклон с пасмурной, дождливой и холодной погодой. Об этом пишут РИА «Новости».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что шансы на теплый старт мая нулевые.
Он отметил, что предварительные прогнозы показывают, что 1 мая ночью будет от +2 до +7 градусов, а днем — от +8 до +13.
Ранее в Гидрометцентре назвали апрель в Центральной России сумасшедшим из‑за экстремальной смены погоды. Научный руководитель Роман Вильфанд напомнил, что месяц начался с погоды, характерной для 1 мая, затем температура поднялась до нормы середины мая.
После этого погода отступила сразу на два месяца назад, до показателей первой половины мая, а потом, минуя апрельские температуры, стала июньской и даже июльской.