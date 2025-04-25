Редкие чайки-моевки захватили британский город. Зоозащитники рады, местные жители ― не очень

Сегодня / 10:28
Московский концерт Offset перенесли во второй раз
Сегодня / 09:49
На «Афише» теперь можно купить билеты в кино и на концерты за бонусы «Спасибо»
Сегодня / 07:02
Умерла актриса Лар-Парк Линкольн, сыгравшая в хорроре «Пятница, 13-е. Фильм 7»
Сегодня / 06:52
Дождливая и холодная погода придет в Центральную Россию 1 мая
Сегодня / 06:42
Джулия Гарнер рассказала, как ей предложили сыграть Серебряного Серфера в «Фантастической четверке»
Сегодня / 06:29
Церемония вручения «Золотых глобусов» пройдет 11 января 2026 года
Сегодня / 06:17
Сидни Суини сыграет главную роль в киноадаптации видеоигры Split Fiction
Сегодня / 06:03
Индийский фильм «Элизиум» стал лучшим на Московском международном кинофестивале в 2025-м
Вчера / 19:45
В пяти парках Москвы клещи покусали горожан
Вчера / 18:50
Новый сезон «Любви, смерти и роботов» обзавелся трейлером
Вчера / 17:49
Появилась живая рассылка писем из деревень и малых городов, куда редко заезжают тревел-блогеры
Вчера / 17:27
«Я ведь обещал приключение!»: новый трейлер «Источника вечной молодости» Гая Ричи
Вчера / 17:24
В Японии пожилым людям запретят пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону
Вчера / 16:50
«Я действительно истязала себя»: Деми Мур рассказала о враждебных отношениях со своих телом
Вчера / 15:45
Хаски анонсировал свою первую видеоигру «Заложник»
Вчера / 15:14
Данила Козловский представит в Москве свой первый за два года спектакль «Frank»
Вчера / 15:06
В американском университете работает пивная лаборатория. В ней студенты придумывают новые сорта пива
Обновлено вчера в 14:59
Суд арестовал активы разработчиков «Мира танков» и «Мира кораблей»
Вчера / 14:07
«Комсомольская правда»: Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России
Вчера / 14:03
Каждый второй россиянин проведет майские праздники дома
Вчера / 13:48
Каст «Эмили в Париже» прокомментировал уход Камиллы Разы из сериала: «Мы будем по тебе скучать»
Вчера / 13:20
Власти намерены выдавать звезды кафе и ресторанам Москвы
Вчера / 12:25
Сотрудников банка Revolut оценивают по баллам Karma
Вчера / 12:17
Lionsgate объявила, кто сыграет юного Хеймитча и его возлюбленную в «Голодных играх: Рассвет жатвы»
Вчера / 12:11
«Me at the zoo»: YouTube отметил 20 лет со дня публикации первого видео
Вчера / 12:11
Мосгорсуд разрешил мэрии не покупать жилье «дочери ГУЛАГа»
Вчера / 11:32
Режиссер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» хотела воскресить героиню Сары Мишель Геллар
Вчера / 10:48
Дэвид Харбор думал, что его персонаж из «Очень странных дел» должен был умереть в первом сезоне

Редкие чайки-моевки захватили британский город. Зоозащитники рады, местные жители ― не очень

Сегодня в 08:14
Фото: East Suffolk Council

Редкие чайки-моевки мешают жить и работать населению британского города Лоустофт. Однако зоозащитники и некоторые горожане рады растущей колонии птиц, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщают The Times и Би-би-си.

Люди жалуются на запах, шум и помет от птиц, а часть жителей даже боится заходить в центр города ― вдруг «что‑нибудь упадет сверху». Особенно недовольны владельцы местных магазинов. Сотрудникам приходится тратить до двух часов в день на очистку навесов и окон.

Некоторые считают, что морские птицы представляют и физическую опасность ― они нередко воруют еду и другие вещи. «Моя дочь купила пончики, только начала есть, и тут птица резко налетела — прямо у нее перед лицом. Это было страшно. Надо быть очень-очень осторожным, особенно когда ешь, — они всегда охотятся за тобой», — поделилась 83-летняя Джеки Даудинг.

Активист Ричард Хоутон говорит, что такое «агрессивное поведение» более характерно для серебристых чаек, которые тоже обитают в городе, а не для моевок.

Городские чиновники признают, что чайки доставляют «проблемы» и «беспорядок», но указывают на их важный статус для поддержания биологического баланса в местности. Чтобы снизить неудобства для населения, власти организуют уборку общественных мест.

Член городского совета Энди Пирс отмечает, что цель проекта — сохранить популяцию, минимизируя при этом конфликты с местным бизнесом и владельцами зданий. «Они чувствуют себя здесь хорошо, а в других местах исчезают, и это важно. Я рад, что они у нас есть, но понимаю, что шум, грязь и запах — это испытание», ― заявил чиновник.

Моевки стали неотъемлемой частью образа Лоустофта в 1950-х годах, когда начали массово гнездиться на пирсах у входа в местный порт. В 2023 году в городе даже построили так называемые отели для моевок, чтобы впервые поселившиеся в городе молодые особи могли спокойно гнездиться подальше от суеты.

Забота о птицах помогла им увеличить свою популяцию в городе. С 2021 года в Лоусофт прибыло около 2 тыс. особей. При этом по всему миру численность моевок, напротив, снижается ― с 1970-х годов она сократилась на 40%. Всему виной глобальное изменение климата и чрезмерный вылов рыбы.

65-летний турист Боб Уэбб считает, что местные жители должны постараться наладить с птицами мирное сосуществование. «Моевки — очень важные морские птицы. Эта конкретная популяция просто ищет места для гнездования, потому что их традиционные места исчезают», — говорит он.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами