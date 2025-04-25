Редкие чайки-моевки захватили британский город. Зоозащитники рады, местные жители ― не очень

Люди жалуются на запах, шум и помет от птиц, а часть жителей даже боится заходить в центр города ― вдруг «что‑нибудь упадет сверху». Особенно недовольны владельцы местных магазинов. Сотрудникам приходится тратить до двух часов в день на очистку навесов и окон.
Некоторые считают, что морские птицы представляют и физическую опасность ― они нередко воруют еду и другие вещи. «Моя дочь купила пончики, только начала есть, и тут птица резко налетела — прямо у нее перед лицом. Это было страшно. Надо быть очень-очень осторожным, особенно когда ешь, — они всегда охотятся за тобой», — поделилась 83-летняя Джеки Даудинг.
Активист Ричард Хоутон говорит, что такое «агрессивное поведение» более характерно для серебристых чаек, которые тоже обитают в городе, а не для моевок.
Городские чиновники признают, что чайки доставляют «проблемы» и «беспорядок», но указывают на их важный статус для поддержания биологического баланса в местности. Чтобы снизить неудобства для населения, власти организуют уборку общественных мест.
Член городского совета Энди Пирс отмечает, что цель проекта — сохранить популяцию, минимизируя при этом конфликты с местным бизнесом и владельцами зданий. «Они чувствуют себя здесь хорошо, а в других местах исчезают, и это важно. Я рад, что они у нас есть, но понимаю, что шум, грязь и запах — это испытание», ― заявил чиновник.
Моевки стали неотъемлемой частью образа Лоустофта в 1950-х годах, когда начали массово гнездиться на пирсах у входа в местный порт. В 2023 году в городе даже построили так называемые отели для моевок, чтобы впервые поселившиеся в городе молодые особи могли спокойно гнездиться подальше от суеты.
Забота о птицах помогла им увеличить свою популяцию в городе. С 2021 года в Лоусофт прибыло около 2 тыс. особей. При этом по всему миру численность моевок, напротив, снижается ― с 1970-х годов она сократилась на 40%. Всему виной глобальное изменение климата и чрезмерный вылов рыбы.
65-летний турист Боб Уэбб считает, что местные жители должны постараться наладить с птицами мирное сосуществование. «Моевки — очень важные морские птицы. Эта конкретная популяция просто ищет места для гнездования, потому что их традиционные места исчезают», — говорит он.