Редкие чайки-моевки захватили британский город. Зоозащитники рады, местные жители ― не очень

Некоторые считают, что морские птицы представляют и физическую опасность ― они нередко воруют еду и другие вещи. «Моя дочь купила пончики, только начала есть, и тут птица резко налетела — прямо у нее перед лицом. Это было страшно. Надо быть очень-очень осторожным, особенно когда ешь, — они всегда охотятся за тобой», — поделилась 83-летняя Джеки Даудинг.