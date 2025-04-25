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Джулия Гарнер рассказала, как ей предложили сыграть Серебряного Серфера в «Фантастической четверке»

Сегодня в 06:42
Фото: Marvel Entertainment

Джулия Гарнер рассказала Entertainment Weekly, как ей предложили сыграть в новом фильме Marvel «Фантастическая четверка: Первые шаги».

Она исполнила роль хромированного Серебряного Серфера. Этот герой отличается от того, что появлялся в ленте «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного Серфера», так как она играет женскую версию персонажа по имени Шалла-Бал.

Гарнер вспомнила, как встретилась с режиссером Мэттом Шакманом, чтобы поговорить о фильме в ресторане в Бербанке, но разговор был настолько обширным, что она подумала, что ее не возьмут на работу.

© Фото: Netflix

«Я была в замешательстве, потому что подумала: «Подождите, разве Серебряный Серфер не мужчина?». Я просто подумала: «Ладно, я сыграю кого угодно». Я была большой поклонницей Мэтта, поэтому у меня в голове уже было: «Наверное, мне стоит встретиться с Мэттом Шакманом, потому что он очень умный режиссер, и я люблю его работы. И он начал объяснять мне, что речь идет на самом деле о Шалле-Бал и всей этой истории», — сказала актриса.

По ее словам, постановщик не рассказывал ей о ленте, но они много говорили о 60-х годах: «Мы говорили о коммунизме, бруталистской архитектуре — обо всём подряд. А потом он сказал: «Вы получили роль». Я такая: «Что?!» Думаю, мы просто поймали общий вайб».

Как и в комиксах Marvel, Шалла-Бал — вестница Галакуса, гиганта, пожирающего планеты, которого в фильме озвучивает Рэйф Инесон. Ее персонаж покрыт с головы до ног сверкающим серебром и мчится по космосу на доске для сёрфинга. Это был первый опыт работы Гарнер с технологией захвата движений.

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