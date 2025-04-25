Джулия Гарнер рассказала, как ей предложили сыграть Серебряного Серфера в «Фантастической четверке»

«Я была в замешательстве, потому что подумала: «Подождите, разве Серебряный Серфер не мужчина?». Я просто подумала: «Ладно, я сыграю кого угодно». Я была большой поклонницей Мэтта, поэтому у меня в голове уже было: «Наверное, мне стоит встретиться с Мэттом Шакманом, потому что он очень умный режиссер, и я люблю его работы. И он начал объяснять мне, что речь идет на самом деле о Шалле-Бал и всей этой истории», — сказала актриса.