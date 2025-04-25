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Индийский фильм «Элизиум» стал лучшим на Московском международном кинофестивале в 2025-м

Сегодня в 06:03
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) объявил, что индийский фильм «Элизиум» стал лучшей лентой смотра.

Картина получила приз «Золотой святой Георгий». Индийского режиссера Прадипа Курбу также наградили за лучшую режиссуру.

Действие «Элизиума» разворачивается в 2047 году. В сюжете — о вымирающей деревушке, где осталось всего шесть жителей.

Всего на ММКФ было объявлено девять победителей в различных номинациях. «Серебряного святого Георгия» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» получил «Мужу привет» Антона Маслова с Юлией Пересильд.

Специальный приз жюри получил фильм «Эвакуация» Фархата Шарипова. За женскую роль наградили Марию Родригес Сото из «Дома в огне». Евгений Цыганов удостоился награды за мужскую роль в «Семейном счастье».

Приз «Лучший короткометражный фильм» получил «Танец пчелы» Фона Кортисо, а «Лучший документальный фильм» — «Тетушка Ху и ее райский сад» режиссера Пань Чжици. Приз за вклад в мировой кинематограф забрал Владимир Ильин.

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