Режиссер «Шазам!» чуть не отказался от фильмов по франшизам из‑за угроз смертью от фанатов

Фильм «Дожить до рассвета», снятый Санбергом по хоррору для PlayStation Until Dawn, выходит в мировой прокат на этой неделе. Сюжет картины рассказывает другую историю, связанную с оригинальным проектом. В ее центре находится девушка Кловер и группа ее друзей. Они отправляются в заброшенную долину спустя год после исчезновения сестры героини. Там они сталкиваются с замаскированным убийцей, погибают, но снова просыпаются в начале роковой ночи. Группа вынуждена переживать ее снова и снова, сталкиваясь с новыми угрозами, пока не поймет: единственный способ спастись — дожить до рассвета.