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Режиссер «Шазам!» чуть не отказался от фильмов по франшизам из‑за угроз смертью от фанатов

Сегодня в 11:19
Фото: Anadolu/Getty Images

Режиссер фильмов «Шазам!» и «Шазам! Ярость богов» Дэвид Ф.Сандберг рассказал, что получал угрозы смертью от фанатов из‑за своей работы над картинами в расширенной вселенной DC. Это едва не заставило его отказаться от фильмов по франшизам.

После того как «Ярость богов» получила самый низкий балл в карьере Сандберга на Rotten Tomatoes — 49%, режиссер оказался «немного удивлен» негативной реакцией на сиквел.

«Если честно, фанаты могут быть очень, очень безумными и злыми. Можно получить, например, угрозы смерти — и все такое. После „Шазам!-2“ я подумал: „Больше никогда не хочу снимать фильмы по чужим франшизам, оно того не стоит“», ― поделился он в интервью GamesRadar+.

Сандберг сторонился таких проектов, пока не получил сценарий картины по видеоигре Until Dawn. «Я подумал: „Блин, это же будет так весело! Снять вот такой хоррор? Я просто обязан это сделать и надеяться, что зрители поймут нашу задумку, и им понравится“», ― признался режиссер.

Сандберга зацепило в сценарии, что он не пытался в точности пересказать всю игру. «Не было попыток уместить 10 часов в два или около того. Но фильм все равно страшный, несмотря на то что мы делаем что‑то новое», ― пояснил он.

Фильм «Дожить до рассвета», снятый Санбергом по хоррору для PlayStation Until Dawn, выходит в мировой прокат на этой неделе. Сюжет картины рассказывает другую историю, связанную с оригинальным проектом. В ее центре находится девушка Кловер и группа ее друзей. Они отправляются в заброшенную долину спустя год после исчезновения сестры героини. Там они сталкиваются с замаскированным убийцей, погибают, но снова просыпаются в начале роковой ночи. Группа вынуждена переживать ее снова и снова, сталкиваясь с новыми угрозами, пока не поймет: единственный способ спастись — дожить до рассвета.

В ролях: Элла Рубин («Миллиарды»), Майкл Чимино («С любовью, Виктор»), Одесса Адлон («Призраки») и другие актеры. Петер Стормаре, сыгравший ключевую роль в оригинальной игре, также будет участвовать в проекте.

В США устраивают ночные марафоны нового фильма ― зрителей закрывают в кинозалах с 7 вечера до 7 утра и заставляют смотреть экранизацию Until Dawn.

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