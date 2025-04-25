Уилла Холланд и Пол Спаркс сыграют в адаптации видеоигры The Mortuary Assistant

Уилла Холланд («Стрела») и Пол Спаркс («Карточный домик») исполнят главные роли в фильме «Помощник в морге». Об этом сообщает Deadline.
Грядущая лента станет адаптацией хоррор-видеоигры The Mortuary Assistant. Она рассказывает о Ребекке Оуэнс — ассистентке в морге, — которая работает под присмотром своего босса Раймонда Делвера.
Поначалу работа кажется простой: бальзамировать тела, заполнять бумаги и поддерживать порядок. Но как только Ребекка начинает работать в ночную смену, все принимает мрачный оборот.
Раймонд запирает ее в морге, сообщая, что демон пытается вселиться в нее. Чтобы остановить его, нужно найти труп с демоном, провести специальный ритуал и сжечь его в крематории, продолжая выполнять привычную работу в морге.
Холланд сыграет Ребекку, а Спаркс — ее таинственного начальника. Режиссером фильма станет Иеремия Кипп («Слэпфейс»). Сценарий адаптировали Трейси Биби и создатель игры Брайан Кларк.