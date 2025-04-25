Московский концерт Offset перенесли во второй раз

«Артисты — такие же люди, как и все мы. В их жизни тоже случаются форс-мажорные ситуации или личные обстоятельства, которые не дают возможность приехать и порадовать своих поклонников. Именно так и произошло с концертом Offset. Он искренне верил, что за неделю сможет преодолеть обстоятельства, но, к сожалению, этого не произошло. Очень опечален, что не сможет быть в нашей стране в изначально намеченные сроки, но обязательно приедет», ― прокомментировала гендиректор Say Agency Анна Субчева.