Московский концерт Offset перенесли во второй раз

Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли во второй раз ― с 26 апреля на 14 июня 2025 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Say Agency, которое организует шоу.
Там отметили, что концерт перенесен по просьбе артиста. Все купленные билеты будут действовать и на новую дату. Место проведения осталось прежним ― МТС Live Холл.
«Артисты — такие же люди, как и все мы. В их жизни тоже случаются форс-мажорные ситуации или личные обстоятельства, которые не дают возможность приехать и порадовать своих поклонников. Именно так и произошло с концертом Offset. Он искренне верил, что за неделю сможет преодолеть обстоятельства, но, к сожалению, этого не произошло. Очень опечален, что не сможет быть в нашей стране в изначально намеченные сроки, но обязательно приедет», ― прокомментировала гендиректор Say Agency Анна Субчева.
В качестве моральной компенсации организаторы пригласили выступить на шоу еще одного популярного зарубежного хип-хоп-артиста. Его имя будет объявлено вскоре. В Say Agency выразили извинения за неудобства.
Изначально московский концерт Offset был запланирован на 18 апреля, но за пару дней до намеченной даты его перенесли на 26-е число того же месяца. Перенос объяснили личными причинами артиста.
В 2020 году Offset номинанировали на «Грэмми» в категории «Лучшее рэп исполнение» за его фит с Cardi B «Clout». В 2018-м он получил две номинации на «Грэмми» в составе хип-хоп-трио Migos. Offset известен хитами вроде «Bad and Boujee», «Rick Flair Drip» и «Zeze». В 2023 году он выпустил второй сольный альбом «Set It Off» из 21 трека, включая коллаборацию с Don Tolliver «Worth It». Артист сочетает в музыке личные истории и эксперименты: от триплет-ритмов Migos до сольных платиновых хитов вроде «Clout».
Концерт американского рэпера Offset перенесли во второй раз ― с 26 апреля на 14 июня 2025 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Say Agency, которое организует шоу.
Там отметили, что концерт перенесен по просьбе артиста. Все купленные билеты будут действовать и на новую дату. Место проведения осталось прежним ― МТС Live Холл.
«Артисты — такие же люди, как и все мы. В их жизни тоже случаются форс-мажорные ситуации или личные обстоятельства, которые не дают возможность приехать и порадовать своих поклонников. Именно так и произошло с концертом Offset. Он искренне верил, что за неделю сможет преодолеть обстоятельства, но, к сожалению, этого не произошло. Очень опечален, что не сможет быть в нашей стране в изначально намеченные сроки, но обязательно приедет», ― прокомментировала гендиректор Say Agency Анна Субчева.
В качестве моральной компенсации организаторы пригласили выступить на шоу еще одного популярного зарубежного хип-хоп-артиста. Его имя будет объявлено вскоре. В Say Agency выразили извинения за неудобства.
Изначально московский концерт Offset был запланирован на 18 апреля, но за пару дней до намеченной даты его перенесли на 26-е число того же месяца. Перенос объяснили личными причинами артиста.
В 2020 году Offset номинанировали на «Грэмми» в категории «Лучшее рэп исполнение» за его фит с Cardi B «Clout». В 2018-м он получил две номинации на «Грэмми» в составе хип-хоп-трио Migos. Offset известен хитами вроде «Bad and Boujee», «Rick Flair Drip» и «Zeze». В 2023 году он выпустил второй сольный альбом «Set It Off» из 21 трека, включая коллаборацию с Don Tolliver «Worth It». Артист сочетает в музыке личные истории и эксперименты: от триплет-ритмов Migos до сольных платиновых хитов вроде «Clout».