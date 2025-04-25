Сидни Суини сыграет главную роль в киноадаптации видеоигры Split Fiction

Кого она сыграет, пока не сообщается. Кресло режиссера займет Джон М.Чу («Злая: Сказка о ведьме Запада», «Шаг вперед-2: Улицы», «Иллюзия обмана»). Сценарий к фильму напишут Ретт Риз и Пол Верник — сценаристы «Дэдпула и Росомахи».