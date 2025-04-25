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Сидни Суини сыграет главную роль в киноадаптации видеоигры Split Fiction

Сегодня в 06:17
Фото: Cinereach

Сидни Суини исполнит главную роль в киноадаптации хитовой видеоигры Split Fiction. Об этом сообщает Variety.

Кого она сыграет, пока не сообщается. Кресло режиссера займет Джон М.Чу («Злая: Сказка о ведьме Запада», «Шаг вперед-2: Улицы», «Иллюзия обмана»). Сценарий к фильму напишут Ретт Риз и Пол Верник — сценаристы «Дэдпула и Росомахи».

Авторами Split Fiction стали режиссер и глава Hazelight Studios Юсеф Фарес и Себастьян Йоханссон. Игра стала хитом среди геймеров и критиков. За первую неделю после релиза 6 марта было продано более 2 млн ее копий.

Сюжет рассказывает о двух писательницах Мио и Зои (так зовут дочерей режиссера игры), работающих в жанре научной фантастики. Они получают приглашение принять участие в эксперименте с использованием машины-симулятора, позволяющей переживать собственные истории как реальность.

Однако все идет не по плану. Мио и Зои оказываются запертыми внутри симуляции, где их миры научной фантастики и фэнтези переплетаются.

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