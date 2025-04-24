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В Японии пожилым людям запретят пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону

Сегодня в 17:24
Фото: Kevin Doran/Unsplash

В Осаке людям в возрасте 65 лет и старше запретят пользоваться банкоматами во время разговора по телефону. Об этом пишет The Japan Times.

Радикальная мера направлена на борьбу с телефонными мошенниками, которые часто выбирают жертвами пенсионеров. Хотя никаких штрафов за нарушение не предусмотрено, цель инициативы — повысить осведомленность и предотвратить случаи мошенничества, при которых злоумышленники выдают себя за родственников или чиновников, чтобы украсть деньги.

Согласно постановлению городского совета, банки и другие организации обязаны информировать население о новом правиле. Оно вступит в действие вместе с ограничением в 100 тыс. иен на сумму единовременного перевода для жителей Осаки старше 70 лет.

В марте стало известно, что Национальное полицейское агентство Японии рассматривает возможность законодательного ограничения ежедневных снятий и переводов через банкоматы для людей в возрасте 75 лет и старше суммой в 300 тыс. иен для противодействия растущему числу телефонных мошенничеств, нацеленных на пожилых граждан.

По последним данным, убытки от таких мошенничеств достигли рекордных 72,1 млрд иен в 2024 году — это в 1,6 раза больше, чем за предыдущий год, согласно предварительным подсчетам. Из 20 951 жертвы, исключая корпоративные случаи, около 45% составляли люди в возрасте 75 лет и старше, сообщает The Mainichi.

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