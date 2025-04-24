В Японии пожилым людям запретят пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону

По последним данным, убытки от таких мошенничеств достигли рекордных 72,1 млрд иен в 2024 году — это в 1,6 раза больше, чем за предыдущий год, согласно предварительным подсчетам. Из 20 951 жертвы, исключая корпоративные случаи, около 45% составляли люди в возрасте 75 лет и старше, сообщает The Mainichi.