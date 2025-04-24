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Появилась живая рассылка писем из деревень и малых городов, куда редко заезжают тревел-блогеры

Сегодня в 17:49
Фото: «Жить вместе»

Благотворительный фонд «Жить вместе» запустил рассылку живых писем из деревень и малых городов, куда редко приезжают с камерами. Каждую неделю подписчики получают письмо из разных населенных пунктов, о которых до этого, скорее всего, не слышали, рассказали «Афише Daily» авторы проекта.

Виртуальный проект «Тур по России» знакомит участников с восемью уникальными деревнями из разных частей страны. Маршрут проходит через деревню Петровки в Смоленской области, село Ярское в Томской области, село Лох в Саратовской области, деревню Учма в Ярославской области, деревню Сеп (Сэп по-удмуртски) в Удмуртии, деревню Шелоховская в Архангельской области, деревню Ахлыстино (Ахлыстин по-башкирски) в Башкортостане и деревню Матино в Тверской области.

Жители населенных пунктов — библиотекари, учителя, настоятели храмов и местные архивисты — рассказывают о месте, в котором живут, его традициях и истории. В конце каждого выпуска они дают полезные советы, как добраться до деревни, где остановиться и что посмотреть.

«Мы хотим показать страну без грима — настоящую, теплую, сложную. Где есть и боль, и забота, и смех. Где ценят дом, семью, соседей и верят, что даже в самом маленьком селе можно делать важные дела», — рассказала координатор проекта и премии «Жить вместе» София Рудакова.

Письма можно получить, подписавшись на рассылку на сайте «Жить вместе».

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