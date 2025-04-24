Появилась живая рассылка писем из деревень и малых городов, куда редко заезжают тревел-блогеры

Благотворительный фонд «Жить вместе» запустил рассылку живых писем из деревень и малых городов, куда редко приезжают с камерами. Каждую неделю подписчики получают письмо из разных населенных пунктов, о которых до этого, скорее всего, не слышали, рассказали «Афише Daily» авторы проекта.
Виртуальный проект «Тур по России» знакомит участников с восемью уникальными деревнями из разных частей страны. Маршрут проходит через деревню Петровки в Смоленской области, село Ярское в Томской области, село Лох в Саратовской области, деревню Учма в Ярославской области, деревню Сеп (Сэп по-удмуртски) в Удмуртии, деревню Шелоховская в Архангельской области, деревню Ахлыстино (Ахлыстин по-башкирски) в Башкортостане и деревню Матино в Тверской области.
Жители населенных пунктов — библиотекари, учителя, настоятели храмов и местные архивисты — рассказывают о месте, в котором живут, его традициях и истории. В конце каждого выпуска они дают полезные советы, как добраться до деревни, где остановиться и что посмотреть.
«Мы хотим показать страну без грима — настоящую, теплую, сложную. Где есть и боль, и забота, и смех. Где ценят дом, семью, соседей и верят, что даже в самом маленьком селе можно делать важные дела», — рассказала координатор проекта и премии «Жить вместе» София Рудакова.
Письма можно получить, подписавшись на рассылку на сайте «Жить вместе».