Появилась живая рассылка писем из деревень и малых городов, куда редко заезжают тревел-блогеры

«Мы хотим показать страну без грима — настоящую, теплую, сложную. Где есть и боль, и забота, и смех. Где ценят дом, семью, соседей и верят, что даже в самом маленьком селе можно делать важные дела», — рассказала координатор проекта и премии «Жить вместе» София Рудакова.