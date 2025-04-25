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Дети Бена Аффлека раскритиковали его в фильме «Армагеддон»

Сегодня в 12:09
Фото: Touchstone Pictures

Бен Аффлек рассказал на шоу «Jimmy Kimmel Live!», что его дети раскритиковали фильм «Армагеддон», в котором актер исполнил главную роль.

У актера три ребенка от бывшей жены Дженнифер Гарнер: 19-летняя Вайолет, 16-летняя Серафина и 13-летний Сэмюэль.

«Мои дети очень суровы и не сдерживают критику. Они могут сидеть рядом со мной и во время просмотра фильма просто говорить: „Это ужасно. Это просто ужасно! Зачем ты это сделал?“ И я думаю: „Может, подождали бы хотя бы до конца?“» — рассказал Аффлек.

По словам актера, самая жесткая критика досталась «Армагеддону»: «Во время пандемии все дети были дома, и я сказал: „Эй, давайте посмотрим фильм“. Подумал, может, им понравится „Армагеддон“. Почти сразу они начали: „Что это такое? Это же бред! Ты серьезно?“ Мой сын сказал: „Это вообще не имеет смысла“. А я ответил: „Это нелогичный фильм, логика не была основным критерием при его создании“».

При этом детям понравился новый фильм «Расплата-2» — продолжение ленты 2016 года, в котором Аффлек возвращается к роли бухгалтера Кристиана Вулфа.

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