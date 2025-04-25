Дети Бена Аффлека раскритиковали его в фильме «Армагеддон»

«Мои дети очень суровы и не сдерживают критику. Они могут сидеть рядом со мной и во время просмотра фильма просто говорить: „Это ужасно. Это просто ужасно! Зачем ты это сделал?“ И я думаю: „Может, подождали бы хотя бы до конца?“» — рассказал Аффлек.