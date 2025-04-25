83-я церемония вручения «Золотых глобусов» пройдет 11 января 2026 года. Об этом сообщает Variety.
Номинации премии «Золотой глобус» будут объявлены 8 декабря, а дополнительная информация о сроках награждения появится в ближайшее время.
Событие будет транслироваться на каналах CBS и Paramount+. Ведущей церемонии вновь станет Никки Глейзер.
«Вести „Золотые глобусы“ в этом году было, без сомнения, самым веселым занятием за всю мою карьеру. Я не могу дождаться, когда сделаю это снова, и на этот раз перед командой „Белого лотоса“, которая наконец-то признает мой талант и возьмет меня в четвертый сезон на роль скандинавского инструктора по пилатесу с теневым прошлым», — сказала в своем заявлении Глейзер.
В 2025 году больше всего наград получили создатели «Эмилии Перес» и «Сегуна». На премии также отметили статуэтками «Бруталиста», «Хитрости» и «Олененка». Юре Борисову не досталось награды лучшему актеру второго плана в комедии. Ее забрал Киран Калкин из «Настоящей боли».