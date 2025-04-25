Церемония вручения «Золотых глобусов» пройдет 11 января 2026 года

«Вести „Золотые глобусы“ в этом году было, без сомнения, самым веселым занятием за всю мою карьеру. Я не могу дождаться, когда сделаю это снова, и на этот раз перед командой „Белого лотоса“, которая наконец-то признает мой талант и возьмет меня в четвертый сезон на роль скандинавского инструктора по пилатесу с теневым прошлым», — сказала в своем заявлении Глейзер.