В пяти парках Москвы клещи покусали горожан

В московских парках Измайлово, Кусково, Лосиный остров, Серебряный бор и Сокольники зафиксировали случаи укусов клещей. Горожан призвали следовать рекомендациям, чтобы не стать жертвой клещей, передает ТАСС сообщение Роспотребнадзора.
За последнюю неделю к врачам обратился 421 житель Москвы, которого укусил клещ. При этом 38 клещей из всего числа были инфицированы боррелиями, которые вызывают болезнь Лайма.
В этом году для выявления возбудителей инфекций в лабораториях исследовали 1 036 клещей. Случаев заражения насекомых вирусом энцефалита не обнаружили.
«При прогулках в парках и лесопарковых зонах города Москвы рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами», — рекомендовали в управлении Роспотребнадзора по Москве.
В ведомстве поделились статистикой. Так, с 1 января профилактические прививки поставили 32,2 тыс. жителей Москвы и около 1,6 млн граждан РФ, а полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита прошли чуть более 8 тыс. горожан, в том числе 2,4 тыс. детей.
Из‑за теплой зимой активность клещей наблюдается раньше, чем обычно, отмечает ТАСС. Когда в начале апреля в Москве похолодало и выпал снег, насекомые временно впали в спячку, чтобы снова проснуться.
В октябре 2024 года умерла от укуса клеща чемпионка России по ледолазанию Алена Власова. 35-летняя спортсменка заболела менингеальным энцефалитом прошлым летом, когда была на даче у друзей. Она впала в кому и три месяца провела на ИВЛ, прежде чем уйти из жизни.