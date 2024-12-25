Умер музыкальный продюсер Ричард Перри

В возрасте 82 лет скончался продюсер Ричард Перри, работавший с Ринго Старром, Родом Стюартом, Карли Саймон и многими другими артистами. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
По словам подруги Дафны Кастнер, Перри, удостоенный в 2015 году премии «Грэмми», умер в больнице Лос-Анджелеса от остановки сердца.
«Он провел свое время на земле максимально эффективно. Он был щедрым, веселым, милым и делал мир лучше. Без него мир стал чуть хуже. Зато стали лучше небеса», — написала она.
Среди главных успехов продюсера — альбом Карли Саймон «You’re So Vain», серия релизов Рода Стюарта «The Great American Songbook» и запись Ринго Старра с участием всех четырех участников The Beatles.
Перри начинал карьеру как барабанщик, гобоист и ду-воп-певец, который прекрасно чувствовал себя в разных музыкальных стилях. На его счету — песни Гарри Нильссона «Without You» и The Pointer Sisters «I’m So Excited», новаторский трек Тайни Тима «Tiptoe Through the Tulips» и лаунж-стандарт Вилли Нельсона и Хулио Иглесиаса «To All the Girls I’ve Loved Before».
Перри был широко известен как «продюсер для музыкантов», относящийся к артистам как к равным, а не как к проводникам собственных вкусов. Певцы обращались к нему, пытаясь обновить свое звучание (Барбра Стрейзанд), вернуться к истокам (Род Стюарт), возродить свою карьеру (Фэтс Домино) или реализовать давние надежды (Лео Сейер).