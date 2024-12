Умер музыкальный продюсер Ричард Перри

Среди главных успехов продюсера — альбом Карли Саймон «You’re So Vain», серия релизов Рода Стюарта «The Great American Songbook» и запись Ринго Старра с участием всех четырех участников The Beatles.

Перри начинал карьеру как барабанщик, гобоист и ду-воп-певец, который прекрасно чувствовал себя в разных музыкальных стилях. На его счету — песни Гарри Нильссона «Without You» и The Pointer Sisters «I’m So Excited», новаторский трек Тайни Тима «Tiptoe Through the Tulips» и лаунж-стандарт Вилли Нельсона и Хулио Иглесиаса «To All the Girls I’ve Loved Before».