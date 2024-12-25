Умер музыкальный продюсер Ричард Перри

В возрасте 82 лет скончался продюсер Ричард Перри, работавший с Ринго Старром, Родом Стюартом, Карли Саймон и многими другими артистами. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По словам подруги Дафны Кастнер, Перри, удостоенный в 2015 году премии «Грэмми», умер в больнице Лос-Анджелеса от остановки сердца.

«Он провел свое время на земле максимально эффективно. Он был щедрым, веселым, милым и делал мир лучше. Без него мир стал чуть хуже. Зато стали лучше небеса», — написала она.