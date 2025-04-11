Белла Торн обвинила Микки Рурка в нанесении ей травм в интимных местах

Американская актриса Белла Торн, известная по ситкому «Танцевальная лихорадка» и мелодраме «Полночное солнце», обвинила лауреата «Золотого глобуса» Микки Рурка в нанесении ей травм по время съемок. Об этом написал The Guardian.
Торн заявила в инстаграме*, что Рурк стал виновником получения ей синяков в области гениталий. Артист якобы ударил коллегу несколько раз по промежности металлической болгаркой во время работы над фильмом «Девушка».
Актриса назвала случившееся «одним из худших событий» в ее карьере. «Он должен был поднести металлическую болгарку к моей коленной чашечке, но вместо этого использовал ее на моих гениталиях через джинсы», — рассказала Торн.
Девушка вспомнила, что у нее были синяки на тазовой кости после инцидента. Кроме того, Рурк проявлял себя неожиданным образом и в других эпизодах. В одной из сцен картины он «полностью обвалял ее в грязи».
«Думаю, он посчитал забавным унизить меня перед всей съемочной группой», — отметила Торн. Ко всему прочему, по словам актрисы, Рурк конфликтовал с руководителями фильма и «выкрикивал сумасшедшие требования».
Торн поделилась, что ей пришлось набраться смелости и «идти в его трейлер совершенно одной», чтобы уговорить закончить картину. «Он отказался говорить с режиссером и продюсерами, поэтому мне пришлось убедить его явиться и выполнить свою работу. На самом деле мне пришлось умолять», — рассказала артистка.
Торн подчеркнула, что терпела поведение Рурка только потому, что «фильм не мог быть закончен без него» — и в противном случае работа всей съемочной группы «была бы просто потеряна и совершенно напрасна».
Фильм «Девушка» вышел на экраны в 2020 году. Он рассказывает о девушке, которая возвращается в родные места, чтобы убить отца, разрушившего ее жизни. Когда героиня приезжает на место, она выясняет, что кто‑то добрался до ее обидчика первым.
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