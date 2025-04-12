YouTube работает над функцией, которая позволит ограничить просмотр Shorts

В YouTube уже есть функция «Сделать перерыв», которая высылает напоминания через заданный интервал (например, каждые 30 минут) и касается всего видеоконтента. Аналогичная опция есть и в TikTok, где также можно установить суточный лимит экранного времени. При его превышении сервис вышлет уведомление.