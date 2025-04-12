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YouTube работает над функцией, которая позволит ограничить просмотр Shorts

Сегодня в 17:31
Фото: Alexander Shatov/Unplash

YouTube тестирует новую функцию, которая позволит пользователям контролировать время, которое они тратят на просмотр Shorts. Об этом сообщает портал Android Authority.

Редакторы издания нашли коде последней бета-версии видеохостинга описание таймера для ежедневного лимита на скроллинг Shorts. Этот таймер позволит останавливать бесконечный просмотр коротких видео на платформе по достижению определенного лимита, заданного самим пользователем.

Как только лимит будет исчерпан, пролистывание Shorts станет невозможным. При этом полностью блокировать доступ к коротким видео YouTube не будет ― отдельные ролики, попадающиеся в ленте или в результатах поиска, останутся доступными.

Пока неизвестно, когда функция станет общедоступной, но ее наличие в бета-версии говорит о том, что YouTube активно ее тестирует, отмечает Android Authority.

В YouTube уже есть функция «Сделать перерыв», которая высылает напоминания через заданный интервал (например, каждые 30 минут) и касается всего видеоконтента. Аналогичная опция есть и в TikTok, где также можно установить суточный лимит экранного времени. При его превышении сервис вышлет уведомление.

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