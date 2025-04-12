Альбом Элтона Джона в десятый раз возглавил британский хит-парад. Впервые это произошло в 1973-м

В комментарии Би-би-си Элтон Джон сказал, что потрясен своим достижением. «Это кажется довольно необычным, что моя карьера длится так долго. Всегда приятно возглавить чарт, независимо от места. А в случае с этим альбомом я особенно взволнован, потому что считаю его лучшим из всего, что я делал за длительное время», — поделился он.