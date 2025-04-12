Альбом Элтона Джона в десятый раз возглавил британский хит-парад. Впервые это произошло в 1973-м

Новый альбом Элтона Джона «Who Believes In Angels» возглавил британский хит-парад. Это произошло спустя 52 года после того, как его пластинка «Shoot Me I’m Only The Piano Player» поднялась на вершину чарта.
В комментарии Би-би-си Элтон Джон сказал, что потрясен своим достижением. «Это кажется довольно необычным, что моя карьера длится так долго. Всегда приятно возглавить чарт, независимо от места. А в случае с этим альбомом я особенно взволнован, потому что считаю его лучшим из всего, что я делал за длительное время», — поделился он.
«Who Believes In Angels» записан Элтоном Джоном вместе с американской певицей Брэнди Карлайл за три недели в конце 2023 года. 4 апреля пластинка вышла на лейбле Interscope Records и получила положительные отзывы критиков.
По числу альбомов, возглавивших британский хит-парад, Элтон Джон сравнялся с ABBA, Queen, Кайли Миноуг и Майклом Джексоном. Первое месте делят The Beatles и Робби Уильямс, у которых по 15 альбомов номер один.