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Умер режиссер «Рэмбо: первая кровь» Тед Котчефф

Сегодня в 09:50
Фото: Dave Kotinsky/Getty Images

В возрасте 94 лет скончался канадский режиссер Тед Котчефф. Об этом газете The Globe and Mail сообщила семья режиссера.

Котчефф родился в Торонто в 1931 году в семье беженцев из Болгарии. Он начал карьеру в Канаде, работая продюсером и режиссером на местном телевидении. В 1958-м он переехал в Великобританию, где снял дебютный фильм ― «Тиара Таити», вышедший в 1962 году.

Первое признание ему принесла картина «Опасное пробуждение», снятая Котчеффом в Австралии в 1971-м. Успеха добилась и его лента «Ученичество Дадди Кравица» (1974), которая собрала в Канаде 2,3 млн долларов, став на тот момент самым кассовым канадским фильмом на английском языке. «Ученичество» получило несколько номинаций на «Оскар» и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Комедия Котчеффа «Забавные приключения Дика и Джейн» (1977) стала одним из самых коммерчески успешных фильмов Columbia Pictures. Самая же известная лента режиссера ― «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне ― заработала в мировом прокате 160,3 млн долларов при бюджете в 15 млн.

Всего в фильмографии Котчеффа более 20 картин. Две из них ― «Опасное пробуждение» и «Джошуа тогда и теперь» (1985) ― участвовали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Кроме того, на протяжении 12 сезонов Котчефф был продюсером сериала «Закон и порядок: Специальный корпус».

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