Умер режиссер «Рэмбо: первая кровь» Тед Котчефф

Котчефф родился в Торонто в 1931 году в семье беженцев из Болгарии. Он начал карьеру в Канаде, работая продюсером и режиссером на местном телевидении. В 1958-м он переехал в Великобританию, где снял дебютный фильм ― «Тиара Таити», вышедший в 1962 году.