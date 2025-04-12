В Петербурге планируют открыть 16 новых станций метро к 2035 году

Ранее в проекте обновленной транспортной программы Смольный обозначил планы по вводу 10 станций и увеличению эксплуатационной длины линий на 17,1 км к 2030 году. Однако в действующей стратегии до 2035 года число станций скорректировали до 16. Документ до 24 апреля пройдет антикоррупционную экспертизу.