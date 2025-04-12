В Петербурге планируют открыть 16 новых станций метро к 2035 году

Сегодня / 22:16
«Битлджус» станет трилогией. Warner Bros. подтвердила запуск нового фильма
Сегодня / 05:54
Полиция пришла в клуб Mono
Сегодня / 22:57
Финн Вулфхард из «Очень странных дел» поделился синглом «Trailers after dark»
Сегодня / 21:28
Умер кинокритик Юрий Гладильщиков
Вчера / 20:58
Белла Торн обвинила Микки Рурка в нанесении ей травм в интимных местах
Вчера / 20:01
Сара Мишель Геллар сыграет в экранизации «Bad Summer People» Эммы Розенблюм
Вчера / 19:18
Джош Холлоуэй снимется в вестерне «Флинт» по роману Луиса Ламура
Вчера / 18:25
Драмеди «Все ее бывшие» выйдет в российский кинопрокат
Вчера / 17:28
В Новосибирске умер владелец лабрадоров, ставший городской легендой
Вчера / 16:26
В Париже пройдет выставка дизайнера Рика Оуэнса
Вчера / 15:50
«Сколько у тебя было партнеров?»: россияне назвали самые неловкие вопросы на первом свидании
Вчера / 15:21
Телеведущий Грэм Нортон снимется в сериале «Доктор Кто»
Вчера / 15:00
У звезды «Эйфории» Эрика Дейна диагностировали БАС
Вчера / 15:00
Soulja Boy обязали выплатить 4 млн долларов экс-ассистентке по делу о сексуализированном насилии
Вчера / 13:55
«Афиша» добавила в сервис Russpass лучшие события для путешественников
Вчера / 12:50
В Москве ожидают резкое потепление. На следующей неделе температура может достичь +22 градусов
Вчера / 11:25
Юра Борисов преподаст «Урок»: драматический сериал стартует 25 апреля в Okko
Вчера / 11:12
Сургутским чиновникам запретили лайкать порно и приходить на работу с похмелья
Вчера / 10:43
Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года
Вчера / 10:12
Больше тысячи фанатов пришли проститься с Пашей Техником. Они перекрыли улицу
Вчера / 09:22
Звезду «Барри» Билла Хейдера уволили с работы в кинотеатре из‑за спойлера финала «Титаника»
Вчера / 08:30
«Одержимые злом», «Реинкарнация», «Поезд в Пусан»: Collider составил топ лучших хорроров десятилетия
Вчера / 07:08
Режиссер «Переходного возраста» может снять экранизацию романа «Алхимик» Пауло Коэльо
Вчера / 06:58
На Олимпиаде-2028 впервые в истории выступит больше женщин, чем мужчин
Вчера / 06:06
В России Роберт Сапольски стал самым популярным ученым-писателем. Он обошел Стивена Хокинга
Вчера / 23:09
Премия «Оскар» получит еще одну номинацию. С 2028 года награду будут вручать за лучшие трюки
Вчера / 22:40
Сэмюэль Л.Джексон сыграет в фильме «Человек войны»
Вчера / 22:02
Майкл Б.Джордан экранизирует хоррор-роман «The House of Last Resort» Кристофера Голдена

В Петербурге планируют открыть 16 новых станций метро к 2035 году

Сегодня в 06:48
Фото: Алан Кесаев/2ГИС

Власти Петербурга опубликовали проект стратегии социально-экономического развития города. В него включено строительство 16 новых станций метро к 2035 году.

Согласно тексту, с 2019 по 2024 год в городе ввели 6 новых станций метрополитена, а протяженность линий увеличилась на 5,2%. При этом власти констатируют проблемы: «несоответствие темпов развития метрополитена потребностям населения» и «отсутствие прямого транспортного сообщения между аэропортом Пулково, центром города и железнодорожными вокзалами».

Одной из ключевых задач названо «увеличение темпов строительства новых станций в районах с высокой плотностью проживания и концентрацией мест приложения труда, строительства электродепо, вторых вестибюлей и наклонных ходов станций метрополитена».

Ранее в проекте обновленной транспортной программы Смольный обозначил планы по вводу 10 станций и увеличению эксплуатационной длины линий на 17,1 км к 2030 году. Однако в действующей стратегии до 2035 года число станций скорректировали до 16. Документ до 24 апреля пройдет антикоррупционную экспертизу.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами