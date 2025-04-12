В Петербурге планируют открыть 16 новых станций метро к 2035 году

Власти Петербурга опубликовали проект стратегии социально-экономического развития города. В него включено строительство 16 новых станций метро к 2035 году.
Согласно тексту, с 2019 по 2024 год в городе ввели 6 новых станций метрополитена, а протяженность линий увеличилась на 5,2%. При этом власти констатируют проблемы: «несоответствие темпов развития метрополитена потребностям населения» и «отсутствие прямого транспортного сообщения между аэропортом Пулково, центром города и железнодорожными вокзалами».
Одной из ключевых задач названо «увеличение темпов строительства новых станций в районах с высокой плотностью проживания и концентрацией мест приложения труда, строительства электродепо, вторых вестибюлей и наклонных ходов станций метрополитена».
Ранее в проекте обновленной транспортной программы Смольный обозначил планы по вводу 10 станций и увеличению эксплуатационной длины линий на 17,1 км к 2030 году. Однако в действующей стратегии до 2035 года число станций скорректировали до 16. Документ до 24 апреля пройдет антикоррупционную экспертизу.