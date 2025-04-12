Александру Овечкину подарили козлят в честь в честь снайперского рекорда в НХЛ

Рекорд Уэйна Гретцки продержался 26 лет. Канадец забил 894-ю шайбу во время своего 1487-го матча в НХЛ в марте 1999 года. Россиянину для достижения рекордной отметки потребовалось 1486 матчей. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказывал, что приближаться к рекорду ему помогала поддержка самого Гретцки.