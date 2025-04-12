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Александру Овечкину подарили козлят в честь в честь снайперского рекорда в НХЛ

Сегодня в 09:17
Фото: из соцсетей "Вашингтон Кэпиталз"

Хоккеисту Александру Овечкину подарили живых козлят в честь рекорда по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео с торжественного вечера появились в соцсетях клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который играет россиянин.

Подарок в виде белого и черного питомцев презентовал одноклубник Никлас Бэкстрем, отдавший Овечкину больше всего голевых передач.

«Мы представляем вам козла», — сообщил хоккеист перед Овечкиным, другими игроками и поклонниками команды. Церемония состоялась перед началом домашнего матча чемпионата НХЛ с «Каролиной». На ней Россиянин покормил обоих молоком из детской бутылочки.

Выбор животного объясняется игрой слов: в английском языке слово «козел» и аббревиатура Greatest of All Time («Величайший всех времен» — прим. ред.) пишутся одинаково.

Лучшим снайпером в истории американской лиги Овечкин стал 6 апреля. Тогда он забил 895-ю шайбу в карьере и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Рекорд Уэйна Гретцки продержался 26 лет. Канадец забил 894-ю шайбу во время своего 1487-го матча в НХЛ в марте 1999 года. Россиянину для достижения рекордной отметки потребовалось 1486 матчей. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказывал, что приближаться к рекорду ему помогала поддержка самого Гретцки.

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