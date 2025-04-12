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Собаки из приютов Красноярска снялись в образе покорителей космоса

Сегодня в 11:59
Фото: пресс-материалы

Собаки из приютов Красноярска предстали в образе легендарных животных — покорителей космоса. Благотворительную фотосессию ко Дню космонавтики организовали проект Dog Stories, агентство Digital 42 и «MDK Красноярск».

Фотопроект «Первые в космосе» призван напомнить про неоценимый вклад собак в развитие космической отрасли. Лайка, Лисичка и Чайка, Белка и Стрелка, Пчелка и Муха, Жулька и Жемчужина — это лишь часть имен, вписанных в историю космонавтики.

Еще одна цель проекта ― привлечь внимание к проблеме животных из приютов и помочь им найти дом. Героями фотосессии стали Чарли, Жара, Аляска и другие собаки, которые ищут хозяев.

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«Каждая собака из приюта заслуживает шанса на счастливую жизнь, теплый дом и преданного друга. Сегодня, как и десятки лет назад, они доказывают свою преданность и отвагу — просто не в невесомости, а здесь, на Земле, рядом с нами», ― заявили организаторы проекта.

Оказать помощь и забрать хвостатого можно в красноярских приютах «Ковчег надежды» и «Поводог».

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