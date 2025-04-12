Собаки из приютов Красноярска снялись в образе покорителей космоса

«Каждая собака из приюта заслуживает шанса на счастливую жизнь, теплый дом и преданного друга. Сегодня, как и десятки лет назад, они доказывают свою преданность и отвагу — просто не в невесомости, а здесь, на Земле, рядом с нами», ― заявили организаторы проекта.