Собаки из приютов Красноярска снялись в образе покорителей космоса

Собаки из приютов Красноярска предстали в образе легендарных животных — покорителей космоса. Благотворительную фотосессию ко Дню космонавтики организовали проект Dog Stories, агентство Digital 42 и «MDK Красноярск».
Фотопроект «Первые в космосе» призван напомнить про неоценимый вклад собак в развитие космической отрасли. Лайка, Лисичка и Чайка, Белка и Стрелка, Пчелка и Муха, Жулька и Жемчужина — это лишь часть имен, вписанных в историю космонавтики.
Еще одна цель проекта ― привлечь внимание к проблеме животных из приютов и помочь им найти дом. Героями фотосессии стали Чарли, Жара, Аляска и другие собаки, которые ищут хозяев.
«Каждая собака из приюта заслуживает шанса на счастливую жизнь, теплый дом и преданного друга. Сегодня, как и десятки лет назад, они доказывают свою преданность и отвагу — просто не в невесомости, а здесь, на Земле, рядом с нами», ― заявили организаторы проекта.
Оказать помощь и забрать хвостатого можно в красноярских приютах «Ковчег надежды» и «Поводог».