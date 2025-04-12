Дэвида Теннанта отговаривали от съемок в «Докторе Кто»: «Сериал потопит твою карьеру»

«Около двух дней после предложения я пытался осознать, что это значит. В то время у меня был агент, которая сказала: „Не берись. Это не сработает“. Сейчас мы с ней не работаем, она уже отошла от дел, но это была очень компетентная женщина», — вспомнил Теннант.