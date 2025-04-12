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Дэвида Теннанта отговаривали от съемок в «Докторе Кто»: «Сериал потопит твою карьеру»

Сегодня в 08:17
Кадр: BBC

Агент отговаривал Дэвида Теннанта от съемок в «Докторе Кто». Об этом актер рассказал в выпуске своего подкаста David Tennant Does a Podcast With…

По словам артиста, в 2005 году ему предложили заменить Кристофера Экклстона в качестве исполнителя главной роли, и этот шаг вызвал у него тревогу и сомнения.

«Около двух дней после предложения я пытался осознать, что это значит. В то время у меня был агент, которая сказала: „Не берись. Это не сработает“. Сейчас мы с ней не работаем, она уже отошла от дел, но это была очень компетентная женщина», — вспомнил Теннант.

Как пояснил актер, в тот момент первый сезон возрожденного шоу с Экклстоном в главной роли еще не вышел в эфир, и агент сомневалась, что современная аудитория примет культовый сериал после 16-летнего перерыва: «Она сказала: „Сериал еще даже не показали. Он не станет хитом, и лишь потопит твою карьеру“. Как оказалось, она ошиблась».

Теннант все же стал Десятым Доктором в 2005 году и провел в роли три сезона, став одним из самых любимых исполнителей роли у фанатов. Он покинул проект в 2010-м, уступив место Мэтту Смиту, но неоднократно возвращался — например, в юбилейном спецвыпуске «День Доктора» (2013) и в трех спецэпизодах 2023 года в образе Четырнадцатого Доктора.

В подкасте актер также поблагодарил Билли Пайпер, сыгравшую его спутницу Роз Тайлер, за помощь в адаптации к славе: «Билли Пайпер случайно оказалась рядом со мной в первые дни съемок. Ее подростковая поп-слава стала для меня „боевым крещением“».

Он добавил: «Она была закаленной, и это очень помогло. Я многому у нее научился — как быть собой и не потеряться. Хотя тогда Билли было всего 21!».

Новый сезон «Доктора Кто» начал выходить в эфир 12 апреля, главную роль в нем играет Нкути Гатва.

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