Мультфильм «Поток» покажут бесплатно на главной площади Мехико

Мультфильм «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса покажут на главной площади Мехико ― Zócalo, которая вмещает 200 тыс. человек. Об этом Зилбалодис рассказал в своем аккаунте в X.
Показ будет бесплатным и пройдет в День защиты детей, который отмечается в Мексике 30 апреля. Согласно официальному порталу Министерства культуры Мехико, показ мультфильма станет главным событием праздника.
«Поток» рассказывает об одиноком черном коте, который пытается спастись во время потопа. Он присоединяется к группе животных на лодке, которым предстоит научиться действовать сообща и преодолевать разногласия.
В течение четырех с половиной лет Зильбалодис вместе с командой кинематографистов делал проект целиком в бесплатной программе Blender и закончил его за несколько дней до отправки на фестиваль в Канны, где состоялась его премьера.
На 97-й церемонии вручения премии «Оскар» «Поток» победил в номинации «Лучший анимационный фильм».
Из‑за успеха картины в Бразилии люди стали чаще забирать черных котов из приютов, а еще ― называть своих питомцев Флоу в часть англоязычного названия мультфильма.