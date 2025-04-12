Звезду «Оно» Билла Хейдера уволили из кинотеатра, потому что он заспойлил посетительницам «Титаник»

«Когда они зашли в зал, я забрал у них билеты и сказал: „Наслаждайтесь фильмом. В конце корабль потонет, а Леонардо Ди Каприо умрет“. Они не могли в это поверить. Я ответил им, что там кажется, будто он спит, но на самом деле он замерзает насмерть», — отметил Хейдер.