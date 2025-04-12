Звезду «Оно» Билла Хейдера уволили из кинотеатра, потому что он заспойлил посетительницам «Титаник»

Звезда «Оно» и «Барри» Билл Хейдер вспомнил, как его уволили с первой работы в кинотеатре. Его выгнали за то, что он рассказал грубым посетительницам концовку «Титаника». Историей он поделился на шоу «Everybody’s Live With John Mulaney» на Netflix.
По его словам, до начала показа будущий актер столкнулся с грубыми студентками, выкупившими зал. Девушки не давали прохода юному контролеру и издевались над ним.
«Они смеялись над моей внешностью, говорили, что я похож на Чарлза Мэнсона. Отчасти это было правдой — я был в бабочке и жилетке. Я просил их выпустить меня из зала, но они не давали мне выйти», — вспомнил он.
«Когда они зашли в зал, я забрал у них билеты и сказал: „Наслаждайтесь фильмом. В конце корабль потонет, а Леонардо Ди Каприо умрет“. Они не могли в это поверить. Я ответил им, что там кажется, будто он спит, но на самом деле он замерзает насмерть», — отметил Хейдер.
«Менеджер пришел увольнять меня с улыбкой. Он сказал: „Билл, мне придется тебя уволить“. Ему понравилась история, но он не мог смотреть мне в глаза», — заключил актер.
Концовка культовой картины Джеймса Кэмерона породила споры о том, мог ли выжить герой Ди Каприо. Многим зрителям казалось, что на плавающей двери хватило места для обоих персонажей. Однако в 2022 году режиссер Джеймс Кэмерон провел «научное исследование», чтобы развеять миф:
«Мы воссоздали плот с двумя каскадерами того же веса, что Кейт [Уинслет] и Лео. Их погрузили в ледяную воду с датчиками. Результат показал: выжить мог только один. Вместе — никак», — заявил Кэмерон.