Британский министр транспорта сдался полиции после того, как воспользовался телефоном за рулем

Правоохранители подтвердили, что дело было закрыто из‑за недостатка доказательств, но затем было возобновлено после того, как лорд Хенди признался, что пользовался телефоном за рулем. Ожидается, что он получит штраф и 6 баллов в свои водительские права (за 12 баллов документ отнимают).