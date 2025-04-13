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Британский министр транспорта сдался полиции после того, как воспользовался телефоном за рулем

Сегодня в 08:46
Фото: Nick Ansell/PA Images via Getty Images

Министр железнодорожного транспорта лорд Питер Хенди явился в полицию после того, как его заметили за разговором по мобильному телефону за рулем, сообщил The Guardian.

Один из пассажиров увидел Хенди пишущим смс за рулем двухэтажного старинного автобуса Routemaster в Лондоне и подал заявление в полицию.

Бывший комиссар Transport for London извинился за произошедшее, назвав это «ошибочным решением». Предполагается, что во время поездки в поддержку благотворительной организации Railway Family он переписывался с другом по поводу теста на рак простаты.

«В прошлом месяце Питер Хенди пользовался телефоном за рулем. Он принес свои извинения за эту ошибку и обратился в полицию», — сообщил представитель министра.

Правоохранители подтвердили, что дело было закрыто из‑за недостатка доказательств, но затем было возобновлено после того, как лорд Хенди признался, что пользовался телефоном за рулем. Ожидается, что он получит штраф и 6 баллов в свои водительские права (за 12 баллов документ отнимают).

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