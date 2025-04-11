Драмеди «Все ее бывшие» выйдет в российский кинопрокат

Драмеди «Все ее бывшие», которое вошло в программу Каннского кинофестиваля, выйдет в российский кинопрокат. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».
Права на дистрибуцию картины приобрела компания Arna Media. Когда фильм выйдет на экраны, пока неясно. На Каннском киносмотре «Всех ее бывших» покажут в мае в секции премьер.
Лента расскажет о двух семейных парах. У Конора и Эшли, по сюжету, кризис в отношениях. Они решают обратиться за помощью к друзьям Полу и Джули, секрет счастливого брака которых кроется в открытых отношениях.
Драмеди создала студия Neon, среди проектов которой были в прошлом «Аммонит», «Анора», «Преступления будущего» и «Феррари». Постановщиком картины стал Майкл Анджело Ковино, сценарист «Восхождения».
В актерский состав проекта вошли Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого», «Мадам Паутина»), Адриа Архона («Подай знак», «Андор») и Кайл Марвин («Не сработало»). Ковино также снялся в фильме.