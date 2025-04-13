В Москве на стене Цоя появилось граффити с Пашей Техником. Его заклеили плакатами с лидером «Кино»

Стену Виктора Цоя на Арбате частично закрасили надписью в честь Паши Техника, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
Многих поклонников советского рок-музыканта возмутил такой шаг со стороны фанатов недавно скончавшегося рэпера. В соцсетях произошедшее посчитали неправильным, неуважительным и назвали «осквернением».
Позже новое граффити заклеили плакатами с лидером «Кино». По информации телеграм-канала Shot, это сделали активисты из «Тайного общества художников». Рядом с постерами, на которых Цой показывает средний палец, добавили надписи «Цой жив, Техник мертв».
Паша Техник умер 4 апреля в возрасте 40 лет. Сотрудники клиники отключили его от аппарата жизнеобеспечения, констатировав смерть. Незадолго до этого проект «Выжившие» сообщал, что Технику «резко стало» плохо и его реанимировали.