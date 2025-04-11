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Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Сегодня в 21:28
Фото: Юрий Гладильщиков/Facebook*

На 64-м году жизни скончался российский кинокритик и публицист Юрий Гладильщиков. О его смерти в телеграм-канале «Черничные киноночи» сообщила дочь, кинокритик Анастасия Гладильщикова.

Она поделилась, что Гладильщиков умер 7 апреля. «Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — написала Анастасия.

Юрий Гладильщиков родился в Краснодаре 28 апреля 1961 года. Он закончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова в 1983 году, после чего начал свою карьеру — сперва как театральный критик.

На рубеже 80-х и 90-х Гладильщиков руководил отделом искусства в «Литературной газете». В то же время он вел культовую телепередачу «Кинопанорама». Позднее Гладильщиков публиковался в газете «Сегодня», журнале «Итоги», «Московском комсомольце», «Известиях» и «Независимой газете»

В 2000-е он также сотрудничал с «Ведомостями», «Русским Newsweek», «The New Times», «Московскими новостями» и журналом «Forbes». В 2008 году кинокритик опубликовал книгу «Справочник грез» — путеводитель по современному кино.

За свою работу Гладильщиков получил почетную медаль Каннского фестиваля и премию «Золотой овен».

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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