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Сара Мишель Геллар сыграет в экранизации «Bad Summer People» Эммы Розенблюм

Сегодня в 20:01
Фото: Kristina Bumphrey / Getty Images

Американская актриса Сара Мишель Геллар, известная по сериалу «Баффи — истребительница вампиров» и фильму «Жестокие игры», сыграет в экранизации романа «Bad Summer People» Эммы Розенблюм. Об этом написал Deadline.

Геллар также выступит исполнительным продюсером сериала. Другим продюсером шоу станет Кара ДиПаоло, работавшая над проектом «За красивым фасадом» Netflix. Она напишет сценарий телеадаптации бестселлера.

Созданием экранизации займутся продакшн-компания Linden Productions, выпустившая комедию «Семейный обмен» с Дженнифер Гарнер, и A+E Studos. Последняя известна по драме «Линкольн для адвоката».

Работой над сериалом также займутся Рива Маркер, Деанна Бариллари и Джоэнн Колонна. Они расскажут историю об идиллическом вымышленном городе Солкомб, спокойствие которого разрушается, когда на обочине набережной находят тело.

В центре сюжета окажутся заклятые друзья и мастера манипуляции Джен Вайнштейн и Лорен Паркер. Женщины на протяжение многих лет приезжали на остров вместе с мужьями, приятелями детства Сэмом и Джейсоном. Но очередные летние каникулы вскроют изменят все: они вскроют давние обиды и секреты героев.

«„Bad Summer People“ — восхитительно острый и захватывающий сериал. Роман Эммы буквально спрыгивает со страниц, а в руках Кары — вместе с командой продюсеров мечты из Linden и легендарной Сарой Мишель Геллар — он становится чем‑то еще более незабываемым», — сказала соруководитель A+E Studios Тана Джеймисон.

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