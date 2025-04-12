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«Мистический квест» закрыли после четырех сезонов

Сегодня в 16:42
Фото: Apple TV

Apple TV закрывает комедийный сериал «Мистический квест» после четырех сезонов, сообщает Variety. Последняя серия четвертого сезона вышла 26 марта. На следующей неделе на Apple TV выйдет ее обновленная версия с новым концом.

«Финалы — это сложно. Но после четырех невероятных сезонов „Мистический квест“ подходит к концу, — заявили исполнительные продюсеры Меган Ганц, Дэвид Хорнсби и Роб Макэлхенни. — Мы гордимся этим сериалом и тем миром, который нам удалось создать, и бесконечно благодарны всей команде, вложившей в него душу».

«Мистический квест» рассказывал о команде разработчиков студии видеоигр, создающих одноименную MMORPG. Соавтор сериала Роб Макэлхенни также исполнил главную роль — креативного директора и создателя игры Иэна Грима. С ним в каст вошли Шарлотта Никдао, Дэвид Хорнсби, Дэнни Пуди, Эшли Берч, Имани Хаким, Джесси Эннис и Наоми Экперигин.

«Мистический квест» стал одним из первых оригинальных сериалов Apple TV+. Его премьера состоялась в феврале 2020 года, спустя несколько месяцев после запуска сервиса в ноябре 2019-го. Проект получил положительные отзывы критиков, в среднем все его четыре сезона набрали 97% одобрения на Rotten Tomatoes.

В марте у сериала вышел спин-офф «Побочный квест». Это четырехсерийный альманах, каждая серия которого исследует жизни разных людей, связанных с игрой «Мистический квест» — от ее создателей до поклонников.

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