«Мистический квест» закрыли после четырех сезонов

«Финалы — это сложно. Но после четырех невероятных сезонов „Мистический квест“ подходит к концу, — заявили исполнительные продюсеры Меган Ганц, Дэвид Хорнсби и Роб Макэлхенни. — Мы гордимся этим сериалом и тем миром, который нам удалось создать, и бесконечно благодарны всей команде, вложившей в него душу».