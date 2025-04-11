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Финн Вулфхард из «Очень странных дел» поделился синглом «Trailers after dark»

Сегодня в 22:57
Кадр: Finn Wolfhard/YouTube

На ютуб-канале канадского актера Финна Вулфхарда, известного по сериалу «Очень странные дела», опубликовали клип на песню «Trailers after dark». Она станет частью грядущего альбома артиста, который будет называться «Happy Birthday».

Пластинка выйдет 6 июня на лейбле AWAL. Она, как предполагается, выведет музыкальную карьеру Вулфхарда на новый уровень. Ранее артист был участником рок-бэнда Calpurnia, который распался в 2018 году, и членом поп-дуэта The Aubreys.

Первым сольным релизом Финна была песня «Choose The Latter». Она была написана в духе лоу-фай-баллад Эллиотта Смита. «Trailers after dark» же представляет собой задумчивый инди-рок-трек. Музыкальное видео к нему снял Маркус Маццулла.

В альбом «Happy Birthday» войдут девять композиций, включая уже вышедшие две. Поклонников Вулфхарда ждут песни «Eat», «Objection!», «Everytown There’s A Darling», «Happy Birthday», «Crown», «You» и «Wait».

«Для меня музыка всегда была чем‑то, что я могу контролировать. И хотя я действительно благодарен, что актерство на протяжении долгого времени давало мне некий покой, теперь все по-другому, когда я стал взрослым и это стало карьерой», — поделился Финн.

В июне артист проведет небольшой тур в поддержку релиза. 5 и 6 июня он выступит в Лос-Анджелесе, 8-го — в Сан-Франциско, 10-го — в Портленде, 11-го — в Сиэтле, а 12-го — в канадском Ванкувере.

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