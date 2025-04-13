Умер актер «Под кайфом и в смятении» Ники Катт

У Стивена Содерберга он снимался в картинах «Англичанин» и «Во всей красе», а у Кристофера Нолана — в «Бессоннице» и «Темном рыцаре». Среди других знаменитых ролей актера — «Бойлерная», «Boston Public», «Время убивать», «Город грехов», «Отважная» и «Няня».