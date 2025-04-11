«Битлджус» станет трилогией. Warner Bros. подтвердила запуск нового фильма

Киностудия Warner Bros. выпустит третий фильм о Битлджусе. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на гендиректоров компании Майка Де Луку и Пэм Эбди.
Они подтвердили, что проект уже находится в разработке. «Чернила на сделках еще не высохли», — отметил Де Лука. Он также подчеркнул, что триквел состоится «неминуемо». Будет ли режиссером нового фильма Тим Бертон, неясно.
Руководители Warner Bros. поделились, что «на горизонте действительно много всего интересного». Речь не только о расширении мрачной франшизы о Битлджусе, но и о других проектах.
Де Луку и Пэм Эбди анонсировали новую версию мелодрамы «Телохранитель» — ее создадут Сэм Врэнч («Тейлор Свифт: The Eras Tour») и Джонатан А. Абрамс, сценарист ленты «Присяжный номер два» Клинта Иствуда.
Кроме того, в планах студии — еще один фильм «Майнкрафт», картина Энди Серкиса о персонаже «Властелина колец» Голлуме и новая «Матрица» от сценариста Дрю Годдарда. Warner Bros. разрабатывает новые части франшиз «Гремлины» и «Балбесы».