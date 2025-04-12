В Калифорнии устроят гонку сперматозоидов

«Мужская фертильность снижается. Сильно. Это происходит тихо, стабильно, и никто не говорит об этом. Подвижность сперматозоидов — ключевой фактор, который можно измерить, отследить и улучшить. Но никто не превратил это в то, что волнует людей. Мы сделали это», — объясняют задумку основатели стартапа Sperm Racing.