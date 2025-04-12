В Калифорнии устроят гонку сперматозоидов

В Калифорнии проведут первую в мире гонку сперматозоидов. Об инициативе пишет Traded.
Соревнования проведут в зале Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе перед 5000 зрителей. Для них проведут трансляцию с микроскопической гоночной трассы, где в режиме реального времени будут отслеживать подвижность сперматозоидов. Центральным событием станет «заезд» между командами Калифорнийского и Южно-Калифорнийского университетов.
«Мы создали микроскопическую трассу, имитирующую репродуктивную систему: химические сигналы, динамика жидкости, синхронизированный старт», — поясняют организаторы на своем сайте. Высокочувствительные камеры транслируют каждое движение сперматозоидов. Прямой эфир сопроводят статистикой, таблицами лидеров и повторами.
Победителем назовут сперматозоид, первым пересекший финиш, подтвержденный системой визуализации.
«Мужская фертильность снижается. Сильно. Это происходит тихо, стабильно, и никто не говорит об этом. Подвижность сперматозоидов — ключевой фактор, который можно измерить, отследить и улучшить. Но никто не превратил это в то, что волнует людей. Мы сделали это», — объясняют задумку основатели стартапа Sperm Racing.
Они намерены превратить событие в спектакль: пресс-конференции, «взвешивания» участников, прямые эфиры с комментариями и тотализатором.
Sperm Racing основала группа предпринимателей из Калифорнии. Среди них есть Эрик Чжу, подростком запустивший аналитическую платформу Aviato, и Гарретт Роналдс, ранее работавший в команде блогера Mr Beast. Для организации ивентов они привлекли более миллиона долларов.