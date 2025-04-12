Доисторический мир оживает в трейлере нового сезона «Прогулок с динозаврами»

Первый шестисерийный сезон «Прогулок с динозаврами» вышел в 1999 году. Успех шоу привел к тому, что Би-би-си выпустило несколько отдельных фильмов, продолжающих или дополняющих проект. Среди них ― «Баллада о Большом Але», «В стране гигантов», «Прогулки с морскими чудовищами» и «Прогулки с монстрами: жизнь до динозавров».