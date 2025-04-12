Полиция пришла в клуб Mono

Полиция Москвы устроила рейд в клубе Mono на Покровском бульваре. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Очевидцы сообщают, что силовики в масках пришли в бар около двух часов ночи, приказали посетителям лечь на пол и начали их снимать на камеру.
«Только подходим к очереди, и тут просто, я смотрю бусик. Говорю своему знакомому — бежим. Мы отбежали, наверное, метров на 50. А там просто вышли в масках люди и начали кричать всем, что надо ложиться на пол. Им охрана клуба открыла дверь, и они просто пошли в клуб», — рассказал один из собеседников издания.
Другой клиент бара обратил внимание, что 11 апреля вход в заведение сделали бесплатным, хотя такого обычно не бывает. По его словам, он слышал от знакомых о возможной облаве, но не поверил, что люди в форме могут прийти так поздно.
«Все знали, что до 12 ночи вход там 500 рублей, дальше — 1000. А тут они конкретно акцентировали, что сегодня вход free, хотя никогда такого не было на моей памяти, а я хожу с 22 года. Я еще удивился, что людей очень мало», — сообщил очевидец.
Силовики пришли в Mono не в первый раз. В ноябре они также посещали клуб с проверкой в «рамках борьбы с „ЛГБТ*-пропагандой“».
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.