Полиция пришла в клуб Mono

«Только подходим к очереди, и тут просто, я смотрю бусик. Говорю своему знакомому — бежим. Мы отбежали, наверное, метров на 50. А там просто вышли в масках люди и начали кричать всем, что надо ложиться на пол. Им охрана клуба открыла дверь, и они просто пошли в клуб», — рассказал один из собеседников издания.