Disney работает над хоррором по «Звездным войнам»

Одним из проектов, сумевших посмотреть на «Звездные войны» более зрело (как на шпионский триллер), стал сериал «Андор» Тони Гилроя. Первый сезон, вышедший в 2022 году, кинокритик Василий Говердовский охарактеризовал как «лучшие „Звездные войны“ за долгое время», несмотря на то что в сериале нет ни световых мечей, ни беби-йоды. 22 апреля выйдут первые три эпизода второго сезона.