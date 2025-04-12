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Disney работает над хоррором по «Звездным войнам»

Сегодня в 11:03
Фото: кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»/Disney

Disney разрабатывает хоррор-проект по вселенной «Звездных войн». Об этом Business Insider сообщил создатель сериала «Андор» Тони Гилрой.

На вопрос журналиста, что бы он сам сделал с хоррором по «Звездным войнам», Гилрой ответил: «Они уже этим занимаются. По-моему, да, они над этим работают. Кажется, это уже в разработке».

Пока неизвестно, что именно это будет — сериал, фильм или нечто совершенно новое. Нет информации и о том, кто стоит за проектом.

Как отмечает IGN, идея бескомпромиссного хоррора по «Звездным войнам» — давняя мечта тысяч фанатов, включая самого Марка Хэмилла, сыгравшего Люка Скайоукера. Хотя некоторые спин-оффы уже посмотрели на франшизу под более мрачным углом, крупнобюджетные проекты по-прежнему ориентированы на широкую аудиторию для всех возрастов, добавляет издание.

Одним из проектов, сумевших посмотреть на «Звездные войны» более зрело (как на шпионский триллер), стал сериал «Андор» Тони Гилроя. Первый сезон, вышедший в 2022 году, кинокритик Василий Говердовский охарактеризовал как «лучшие „Звездные войны“ за долгое время», несмотря на то что в сериале нет ни световых мечей, ни беби-йоды. 22 апреля выйдут первые три эпизода второго сезона.

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