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Джош Холлоуэй снимется в вестерне «Флинт» по роману Луиса Ламура

Сегодня в 19:18
Фото: RB/Bauer-Griffin / Getty Images

Американский актер Джош Холлоуэй, наиболее известный по роли Сойера в сериале «Остаться в живых», снимется в экранизации романа «Флинт» Луиса Ламура. Об этом сообщил Deadline.

Холлоуэй исполнит главную роль в вестерне, съемки которого начнутся в Нью-Мексика в конце 2025 года. Он предстанет в образе безжалостного бизнесмена Джеймса Кеттлмена с Восточного побережья, который возвращается в Нью-Мексико.

Там герой берет себе имя Флинт в честь печально известного убийцы, который его воспитал. Когда Флинт оказывается втянутым в войну за местные пастбища и знакомится с владелицей ранчо Нэнси, ему приходится пересмотреть свою жизнь.

Холлоуэй станет сопродюсером картины вместе с Кеном Карпентором, Марком Пентекостом, Джерилин Эскуибель и Бо Л’Амуром. Фильм выпустят Tirian Films и The Pentecost Group. Дистрибуцией займется UTA Independent Film Group.

«История Флинта — то, что я хотел рассказать годами. Сыграть эту невероятную роль и помочь перенести ее на экран в качестве продюсера делает этот проект еще более особенным. Это будет новый вызов, но я полностью в него вовлечен», — прокомментировал Холлоуэй.

Режиссером экранизации станет Райан Уитакер, он же напишет сценарий. По словам кинематографиста, Холлоуэй «рожден для психологически и физически сложной роли» Флинта.

Луис Ламур — американский писатель, известный по многочисленным романам-вестернам. В его библиографии — более ста произведений крупной формы и около 250 рассказов. Роман «Флинт» Ламур выпустил в 1960 году.

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