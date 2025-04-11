Джош Холлоуэй снимется в вестерне «Флинт» по роману Луиса Ламура

Американский актер Джош Холлоуэй, наиболее известный по роли Сойера в сериале «Остаться в живых», снимется в экранизации романа «Флинт» Луиса Ламура. Об этом сообщил Deadline.
Холлоуэй исполнит главную роль в вестерне, съемки которого начнутся в Нью-Мексика в конце 2025 года. Он предстанет в образе безжалостного бизнесмена Джеймса Кеттлмена с Восточного побережья, который возвращается в Нью-Мексико.
Там герой берет себе имя Флинт в честь печально известного убийцы, который его воспитал. Когда Флинт оказывается втянутым в войну за местные пастбища и знакомится с владелицей ранчо Нэнси, ему приходится пересмотреть свою жизнь.
Холлоуэй станет сопродюсером картины вместе с Кеном Карпентором, Марком Пентекостом, Джерилин Эскуибель и Бо Л’Амуром. Фильм выпустят Tirian Films и The Pentecost Group. Дистрибуцией займется UTA Independent Film Group.
«История Флинта — то, что я хотел рассказать годами. Сыграть эту невероятную роль и помочь перенести ее на экран в качестве продюсера делает этот проект еще более особенным. Это будет новый вызов, но я полностью в него вовлечен», — прокомментировал Холлоуэй.
Режиссером экранизации станет Райан Уитакер, он же напишет сценарий. По словам кинематографиста, Холлоуэй «рожден для психологически и физически сложной роли» Флинта.
Луис Ламур — американский писатель, известный по многочисленным романам-вестернам. В его библиографии — более ста произведений крупной формы и около 250 рассказов. Роман «Флинт» Ламур выпустил в 1960 году.