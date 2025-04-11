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В Новосибирске умер владелец лабрадоров, ставший городской легендой

Сегодня в 17:28
Кадр: NGSRU Новосибирск/YouTube

В Новосибирске умер Павел Алексеев, владелец лабрадоров, которые были любимцами всего города и стали его достопримечательностью. Об этом сообщил портал NGS со ссылкой на общественного инспектора по защите животных Елену Гришину.

По ее словам, у мужчины 7 апреля случился инсульт. Алексеев пережил клиническую смерть, попал в реанимацию 34-й городской больницы и через несколько дней умер.

«Собакам сейчас ищем передержку. Пока забираю всех троих к себе, а дальше будем решать, искать дом, пристраивать», — рассказала Елена. Она отметила, что у лабрадоров был только один хозяин и заботиться о них теперь некому.

© NGSRU Новосибирск/YouTube

Гришина подчеркнула, что пока не хотела бы разлучать собак, поскольку те переживают сильный стресс. Новых владельцев для питомцев будут искать, когда лабрадоры немного оправятся от потери.

Павел Алексеев часто гулял со своими псами в Первомайском сквере, благодаря чему и прославился. Мужчина привлекал внимание прохожих, поскольку собак у него было несколько — все одной породы и к тому же в солнезащитных очках.

© NGSRU Новосибирск/YouTube

Первый щенок появился у новосибирца еще 15 лет назад: малыша никто не хотел забирать домой, поскольку его хвост случайно обрубили дверью. Алексеев сжалился над собакой: сначала взял ее на передержку, а потом и вовсе стал хозяином Гальки.

Позднее у Гальки появилась дочь — ей дали кличку Ольга. Собаки родили еще четверых щенят: Тефтеля, Милку, Блинчика и Счастливчика. Все вместе псы жили в трехкомнатной квартире Павла.

«Я просыпаюсь — радость. Они все здесь. Одна здесь, другая здесь, третья. Я их выгоняю с дивана. А они ждут, пока я усну. Вот я читаю книжку, они все сидят там, на меня смотрят. Как засыпаю — они тихой сапой подкрадываются и здесь», — рассказывал Алексеев.

В центр города мужчина приезжал, чтобы люди могли пообщаться с его питомцами и порадоваться. Он разрешал прохожим фотографироваться с лабрадорами. Денежную благодарность Павел принимал, но не считал ее обязательной.

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