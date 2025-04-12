По «Невероятным приключениям ДжоДжо» выпустят новый аниме-сериал

Студия David Production выпустит новый аниме-сериал по «Невероятным приключениям ДжоДжо». Он станет адаптацией манги Stell Ball Run («Гонка Стального Шара») и перезапуском франшизы. Анонс состоялся на мероприятии Jojoday.
Создатели экранизации показали тизер, в котором можно увидеть кадр из нового сезона, а также отдельный арт с дизайном ключевых персонажей.
Действие аниме развернется в конце XIX века, а в центре сюжета окажутся Джонни Джостар и Джайро Цеппели. Они отправятся в Соединенные штаты, чтобы принять участие в масштабных скачках на лошадях от Сан-Диего до Нью-Йорка. Победителю обещаны 50 млн долларов. Антагонистами выступят Диего Брандо и президент США Фанни Валентайн.
Производством занимается студия David Production, адаптировавшая и предыдущие части «Невероятных приключений ДжоДжо». Даже примерной даты выхода у проекта пока нет.