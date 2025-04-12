По «Невероятным приключениям ДжоДжо» выпустят новый аниме-сериал

Действие аниме развернется в конце XIX века, а в центре сюжета окажутся Джонни Джостар и Джайро Цеппели. Они отправятся в Соединенные штаты, чтобы принять участие в масштабных скачках на лошадях от Сан-Диего до Нью-Йорка. Победителю обещаны 50 млн долларов. Антагонистами выступят Диего Брандо и президент США Фанни Валентайн.